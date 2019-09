A dieci anni viene salvato da un incendio da una donna | diventa pompiere e accade una

Agroalimentare : made in Sicily conquista gdo - esportazioni +73% in dieci anni : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - L’Agroalimentare siciliano, da solo, "vale il 5,3% del pil nazionale" e le quasi 8 mila imprese attive nel settore del Food & Beverage nell’Isola hanno fatto registrare, secondo l'Industry Book di UniCredit, "una crescita del 73% delle esportazioni su base decennale".

Jean-François Cazeau festeggia dieci anni nel segno dell’arte : Grande festa nel mondo dell’arte in questo 2019. Le gallerie d’arte fondate da Jean-François Cazeau, nipote di Philippe Cazeau, uno dei più grandi mercanti d’arte impressionista e moderna, a settembre 2019 celebra il decimo anniversario della sua inaugurazione nel quartiere Marais a Parigi, vicino al Museo Picasso, e il primo anno della sua apertura sulla Riviera italiana, a Sanremo. Dopo la morte di Philippe Cazeau, nel 2007, con il quale ha ...

Costiera Amalfitana - raccolta illegale di 400 chili di corallo : dieci indagati. “Ci vorranno 50 anni per rimediare al danno ambientale” : Negli ultimi due anni avevano raccolto illegalmente e venduto 400 chili di una specie protetta di corallo rosso, il Corallium rubrum, lungo la Costiera Amalfitana e alcune volte in ‘trasferta’ nei fondali di Puglia, Sicilia e Sardegna. Per questo dieci persone sono stati raggiunte da un provvedimento di obbligo di dimora nel proprio Comune con la prescrizione di restare in casa durante una fascia oraria. L’accusa nei loro ...

Banche - in dieci anni tagliate 11.500 filiali. Ma JP Morgan le apre : In Italia l'evoluzione verso il digital banking e le sovrapposizioni post-fusioni hanno portato al calo degli sportelli nei grandi istituti, non nei più piccoli. Scelta controtendenza per il colosso Usa:?400 filiali nuove

Mike Bongiorno - a dieci anni dalla morte riflettere su di lui è ancora necessario : C’è un elemento della figura di Mike Bongiorno che mi ha sempre colpito e che mi pare degno di una riflessione ancora a dieci anni dalla sua morte. Si tratta dell’uso della sua immagine, del suo personaggio, addirittura del suo nome come simbolo, metafora, metonimia della televisione. C’è, per esempio, un libro, molto bello, di Nanni Delbecchi che ricostruisce la storia della critica televisiva in Italia e guarda caso si intitola La coscienza di ...

Mike Bongiorno - dieci anni dopo : Michael Nicholas Salvatore, in arte Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924 da un’agiata famiglia di italo americani, è morto l’8 settembre lasciando un impronta indelebile nella storia della televisione italiana. Tutto è iniziato dalla grande depressione del 1929 nell’America messa in ginocchio dal crollo di Wall Street. Il piccolo Michael all’età di 5 anni viene riportato in Italia a Torino, dove frequenta il liceo classico e scrive ...

dieci anni senza Mike : la programmazione di Rai 1 in ricordo di Bongiorno : Mike Bongiorno a Porta a Porta Non sarà soltanto Canale 5 a celebrare Mike Bongiorno nel decimo anniversario della sua scomparsa. Domani, sabato 7 settembre 2019, anche Rai 1 dedicherà il prime time al celebre presentatore statunitense, venuto a mancare l’8 settembre 2009. A partire dalle 20.35, il primo canale della tv di Stato ricorderà quindi con affetto l’indimenticato Mike. La serata commemorativa verrà inaugurata da uno ...

Mediaset - clamorosa scelta di Pier Silvio Berlusconi a dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno : A dieci anni dalla scomparsa, Mediaset celebra Mike Bongiorno con una programmazione speciale interamente dedicata al re del quiz, e intitolandogli lo storico “Studio 7” del centro produttivo di Cologno Monzese. Nella foto, Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti davanti allo studio. Per approfondire

dieci anni dopo Mike la tv è ancora un quiz. Ma lui resta il campione - : Paolo Scotti Bongiorno battezzò la Rai e fece crescere Mediaset. Un recordman fra idee e litigi Quando di un personaggio pubblico si dice che è come «uno di famiglia», si può anche peccare di retorica. Ma se c'è un personaggio a cui l'abusata definizione calza come un guanto, quello è proprio Mike Bongiorno. Con buona pace di Umberto Eco, che dall'alto del suo irritato snobismo lo definì «mediocrità assoluta», forse è stata proprio ...

Mediaset celebra Mike Bongiorno a dieci anni dalla scomparsa : A dieci anni dalla scomparsa, Mediaset celebra Mike Bongiorno con una programmazione speciale interamente dedicata al re del quiz, e intitolandogli lo storico “Studio 7” del centro produttivo di Cologno Monzese. – A dare il via alle celebrazioni, giovedì 5 settembre in access prime-time su Canale 5, “Paperissima Sprint – Superspecial Mike” con le sue papere più divertenti e alcuni stralci dell’edizione 2001 del programma di Antonio ...

The Walking Dead - dieci anni e non sentirli : svelata la cronologia degli eventi più importanti della serie : Il conto alla rovescia può ufficialmente iniziare visto che tra due mesi saremo qui a parlare della première della decima edizione di The Walking Dead pronti a spegnere le candeline di un anniversario importante. La serie ci tiene compagnia ormai da anni e dopo il crollo delle ultime stagioni, la nona ha regalato nuovo ossigeno ai suoi personaggi e al pubblico (almeno quello che è rimasto davanti alla tv) che adesso si aspetta grandi cose dai ...

Citylife - dieci anni in timelapse. VIDEO : Citylife, dieci anni in timelapse. VIDEO Per celebrare un decennio di scatti, l’autore Alberto Fanelli ha deciso di pubblicare 4.30 minuti di immagini che mostrano la crescita dei palazzi sull’orizzonte, dal 2009 al 2019. Il fotografo: "Testimonianza del cambiamento che l'uomo può imprimere al proprio ...

Commisso : “Se devo aspettare dieci anni lascio perdere lo stadio” : Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei vari progetti della sua società. Tra questi anche il tema stadio che è sicuramente cruciale per far crescere il club. «I nodi cruciali in questo momento sono il nuovo stadio e il nuovo centro sportivo. Per lo stadio ci sono tre ipotesi: riammodernare il Franchi, costruire un impianto nuovo o radere al suolo il Franchi e ricostruire. So ...