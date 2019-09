Venezia | più iscritti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia 2

Venezia : più iscritti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia : Venezia, 10 set. (AdnKronos) – A Venezia le iscrizioni al nuovo anno scolastico registrano numeri in crescita sia per gli asili nido, con 1149 iscrizioni contro le 1129 dello scorso anno, che per le scuole dell’infanzia, dove si passa dai 1138 iscritti del 2017-2018 agli attuali 1151: “Sono dati incoraggianti – ha commentato l’assessore comunale alla Politiche educative Paolo Romor – che testimoniano ...

I trend (più facili) per l’autunno 2019 emersi dal Festival di Venezia : Barbara PalvinBabara PalvinSara SampaioI trend per l'autunno 2019 rubati al Festival di VeneziaCate BlanchettGreta FerroTina KunakeyMarika PellegrinelliMarika PellegrinelliPenelope CruzAlessandra MastronadiAlessandra MastronadiAlessandra MastronardiViginia ApicellaJuliette BinocheI Festival si sa, sono molto più della semplice presentazione di un film, il circo mediatico che rotea attorno alle kermesse comprende un insieme di eventi e persone ...

Altro che Luca Marinelli. Il più politico a Venezia è stato il cinese Yonfan : Roma. Nato a Hong Kong, cresciuto a Taiwan, il registra e fotografo cinese Yonfan ha studiato cinema negli Stati Uniti. Sulla carta non ha certo il profilo del conservatore cinese. Eppure in questo mondo confuso gli stereotipi valgono ben poco. Alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezi

Venezia 2019 : due italiani e i film più politici. Questi Leoni volano per davvero : So di dover ringraziare il giurato Paolo Virzì per i premi più belli e più inaspettati di Venezia 76: il premio speciale della Giuria al Franco Maresco di “La Mafia non è più quella di una volta” ( quasi un enigma per gli stranieri); la Coppa Volpi all’Ariane Ascaride di “Gloria Mundi” (che occorre avere il cuore e la testa dalla parte giusta per apprezzare fino in fondo); la Coppa ...

Venezia 76 - l’Italia trionfa con Martin Eden - Coppa Volpi a Luca Marinelli che batte Joaquin Phoenix - Leone della Giuria anche per “La Mafia non è più quella di una volta” : Venezia 76, Marinelli alza la Coppa Volpi su Phoenix, Leone Speciale della Giuria per "La Mafia non è più quella di una volta", J'Accuse di Polansky-Barbareschi vince il Gran Premio della ...

Venezia - Franceschini : "Entro fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco" : Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini oggi ha presenziato alla cerimonia di premiazione del Festival di Venezia accompagnato dalla moglie Michela Di Biase, ma appena arrivato ha voluto fare una promessa, condivisa anche sui social network, dove ha scritto:"A Venezia per la #Biennalecinema2019. Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del @_MiBAC è solo il primo ...

Mostra del Cinema di Venezia - l’ultima provocazione di Franco Maresco è La mafia non è più quella di una volta : I veri palermitani non parlano. Tra questi, dopo la recente sentenza di primo grado sulla “trattativa” Stato/mafia”, con la condanna per diversi ex membri delle istituzioni, c’è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tiro ad alzo zero verso il proprio concittadino, la provocazione Cinematografica tutta italiana, arriva a Venezia 76, in Concorso, da Franco Maresco con La mafia non è più quella di una volta. Spin-off, ma anche ...

Franco Maresco snobba Venezia 76 - annullata la conferenza stampa del suo film in concorso “La mafia non è più quella di una volta” : La mafia non è più quella di una volta, nessuna conferenza stampa per il terzo film italiano in concorso a Venezia 76 Scelta a dir poco discutibile quella di Franco Maresco, regista del film “La ...

Andrea Dal Corso sul Festival di Venezia : 'Per certi versi abbiamo fatto più degli attori' : Quest'anno il Festival del Cinema di Venezia ha scatenato un bel po' di polemiche, non tanto per i film in gara bensì per la presenza, decisamente massiccia, di numerosi 'Personaggi' del mondo della televisione che hanno ben poco a che vedere con il cinema. E così abbiamo visto ex volti di Uomini e Donne e di Temptation Island sfilare sul tanto bramato 'red carpet' mentre una miriade di fotografi li immortalavano durante la passerella. Immediata ...

Da Venezia a Trieste - i porti del Nordest sempre più internazionali : Le aziende, i settori che creano occasioni di lavoro, le nuove tecnologie e una fiera per il futuro delle foreste a un anno da Vaia

Quando nasce un amore. Ecco le coppie più belle di Venezia 2019 - : Fonte foto: Agenzie (Getty e LaPresse)Quando nasce un amore. Ecco le coppie più belle di Venezia 2019 1Sezione: Spettacoli Marina Lanzone Quest’anno il 76esimo Festival del cinema ha ospitato coppie di innamorati, ma anche di ex. Perché si sa, "l’amore è eterno finché dura" e Venezia non fa distinzione Tra le coppie di fidanzatini approdate al Lido troviamo: 1) Lily-Rose Depp eTimothée Chalamet. I due giovanissimi ...

