Ultime Notizie Roma del 10-09-2019 ore 09 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2019)dailynews radiogiornale di nuovo in studio Roberta Frascarelli seconda bocciatura Come previsto sulla mozione presentata da Boris Johnson per la convocazione di elezioni anticipate nel Regno Unito il 15 ottobre la camera dei comuni bocciata stanotte quando 193t contro 46 numerosi astenuti quorum necessario sarebbe stato dei due terzi degli oppositori la testa hanno confermato il premier toric assicurare prima del 31 ottobre non vi sia una brexit no Deal nel rispetto della legge per un rinvio appena varata guarigione Ha rilanciato la sfida delle per togliere il nodo della brexit Terry presentando in tono polemico In un clima rovente una mozione per il voto anticipato il premio attori ha preso di mira le opposizioni particolare leaderceramica del bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini a piazza Montecitorio manifestanti e lettori che lo seguono nel tragitto tra piazza ...

