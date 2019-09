Schumacher sotto falso nome a Parigi Per l’ex campione | cura con staminali

Michael Schumacher è sotto falso nome in un ospedale parigino per una terapia segreta : Cure innovative anti-infiammatorie con un composto di cellule staminali. Le starebbe facendo in queste ore sotto falso nome, l'ex ferrarista sette volte campione del mondo di Formula Uno Michael Schumacher. Alle beffe del destino che si è accanito contro di lui, sono seguite scelte familiari all'insegna della ferrea tutela della privacy. Da sei anni, per volere della famiglia, in special modo della moglie Corinna, dell'ex pilota tedesco oggi ...

