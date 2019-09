Porta a porta | puntata in diretta

Silvia Toffanin batte Mara Venier e le soffia un ospite imPortante : Tutti aspettavano con ansia l’intervista esclusiva che Giulia De Lellis avrebbe rilasciato a Domenica In nel corso della prima puntata dello show di Mara Venier, ma Silvia Toffanin è riuscita a “rubarla” alla sua concorrente e a portarla nel suo salottino, a Verissimo. Solo poche ore fa si era diffusa la notizia che l’ex gieffina avrebbe presentato il suo nuovo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza ...

C.T Macedonia su Elmas : “Ogni allenatore vorrebbe allenarlo - ha una dote imPortante” : Igor Angelovski, commissario tecnico della nazionale macedone ha parlato ai microfoni di Radio Marte : “Sono soddisfatto dei 4 punti conquistati dalla Macedonia. Peccato non averne fatti 6 anche perchè potevamo arrivarci: siamo superiori ad Israele. Per la prima volta nella storia della Macedonia, possiamo qualificarci e contro la Slovenia ci giocheremo tanto per il passaggio del turno. Elmas ha giocato ottimamente in entrambe le ...

Super Smash Bros. Ultimate : annunciato un Portale dedicato ai tornei : Da oggi i giocatori avranno sempre più possibilità di gareggiare ai tornei. E' stato infatti annunciato un nuovo portale per trovare tornei, e un nuovo circuito competitivo con anche una tappa in Italia. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: I giocatori di Super Smash Bros. Ultimate di tutti i livelli di abilità possono accedere al nuovo portale tornei Super Smash Bros. Ultimate di Nintendo of Europe per ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Llorente Porta tanta esperienza - darà tanto al Napoli” : Paolo Del Genio, noto giornalista ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Fernando Lorenzetti oggi presentato alla stampa : “Si dice che questa squadra ha poca personalità, con Llorente sale di molto questo dato. Lui è un giocatore molto importante, uno dei migliori colpitori di testa che esistono al mondo. Ha giocato titolare nella nazionale spagnola del tiki taka, se non avesse saputo palleggiare magari poteva essere di danno per la ...

Ue - Scoppia il caso della delega all'immigrazione : è nel Portafoglio 'Proteggere il nostro stile di vita europeo' : “Siamo in attesa dei chiarimenti necessari: preoccupa che l’immigrazione sia finita nel portafoglio ‘Proteggere lo stile di vita europeo e c’è molta confusione sui portafogli decisi da von der Leyen: chi si occupa di cosa? Non si capisce”, ci dice Juan Fernando López Aguilar, socialista, presidente della Commissione Libe (Libertà civili) dell’Europarlamento. I socialisti sono in allerta ...

A tutto shopping : 4 Portafogli da donna sotto i 20€ : Classic, girly, posh o sporty: 4 portafogli da donna ideali per ogni tipo di outfit. Tu che stile scegli?

Otto e Mezzo - il look rivoluzionato Porta bene a Lilli Gruber : nuovi capelli - botto di share : Lunedì 9 settembre, il gran ritorno in tv di Lilli Gruber al timone della nuova stagione di Otto e Mezzo. Ospite unico e d'onore, Carlo De benedetti, e chi sennò nel giorno in cui di fatto il Pd è tornato al governo con la fiducia alla Camera incassata da Giuseppe Conte (anche se, va detto, l'Ing ha

Xiaomi lancia una nuova stampante Portatile e un power bank wireless da 10.000 mAh : Xiaomi annuncia una nuova stampante portatile, in vendita a partire ad 40 euro, e un power bank wireless da 10.000 mAh con ricarica fino a 18 watt. L'articolo Xiaomi lancia una nuova stampante portatile e un power bank wireless da 10.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Porta a Porta : Bruno Vespa riparte da Salvini e Zingaretti. Il premier Conte rimanda : Bruno Vespa Variazione sul tema. Nella prima puntata stagionale – in onda stasera alle 23.15 su Rai1 – Porta a Porta non ospiterà il premier in carica (come da tradizione) ma il suo principale oppositore. Sarà infatti Matteo Salvini il primo leader ad accomodarsi alla corte di Bruno Vespa, che nel medesimo appuntamento darà spazio anche al segretario Pd Nicola Zingaretti. Non pensiate però ad uno sgarbo istituzionale da parte ...

Governo : Marcucci - ‘sì da Pd - giorno imPortante per Paese’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Quella di oggi giornata importante per nostro Paese. Non è un percorso facile. Abbiamo alle spalle confronti parlamentari molto forti ma con grande senso di responsabilità abbiamo deciso di provare a percorrere un cammino insieme sulla base di un programma vero e unito”. Lo ha detto il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci, nelle dichiarazioni di voto al Senato. “Anche io non vi invidio ...

Rafael Nadal - il suo Portafortuna è un orologio Richard Mille da 799.000 euro : La coperta di Linus di Rafael Nadal è un orologio. Firmato Richard Mille. Che il tennista spagnolo indossa sempre. Lo portava (anche) domenica scorsa quando ha vinto gli US Open battendo il russo Daniil Medvedev in una finale combattutissima, terminata con il punteggio di 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4, dopo 4 ore e 50 minuti di gioco. Una vittoria in cui a vincere è anche il suo orologio, un modello nato nel 2010, quando è iniziata la ...

Agroalimentare : made in Sicily conquista gdo - esPortazioni +73% in dieci anni : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - L’Agroalimentare siciliano, da solo, "vale il 5,3% del pil nazionale" e le quasi 8 mila imprese attive nel settore del Food & Beverage nell’Isola hanno fatto registrare, secondo l'Industry Book di UniCredit, "una crescita del 73% delle esportazioni su base decennale".

Nintendo apre un nuovo Portale per i Tornei di Super Smash Bros Ultimate : I giocatori di Super Smash Bros. Ultimate di tutti i livelli di abilità possono accedere al nuovo portale Tornei Super Smash Bros. Ultimate di Nintendo of Europe per scoprire come possono partecipare alle competizioni in programma in tutta Europa. Partecipare ai Tornei locali è molto più che semplicemente vincere o perdere: è un ottimo modo di incontrare altri concorrenti, migliorare le proprie ...

Morto Robert Frank - tra i più imPortanti fotografi del Novecento : Nuovo lutto nel mondo della fotografia. Robert Frank, uno dei più influenti fotografi del ventesimo secolo, è Morto all’età di novantaquattro anni. Era diventato celebre anche per il libro "The Americans", capolavoro in bianco e nero di ritratti pubblicato alla fine degli anni Cinquanta.Continua a leggere