Lutto a Valle di Cadore | Marco muore improvvisamente a 3 anni sotto gli occhi della mamma

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 10 settembre 2019) Dramma adi, nel bellunese, per la morte improvvisa di un bambino di soli treè decedutonella mattinata di giovedì mentre si trovava a casa con la. Il piccolo soffriva da tempo di forti dolori addominali ed era in cura da un pediatra da circa un anno. La tragica morte e i primi soccorsi I fatti si sono verificati nella mattinata di giovedì, 5 settembre, adi, comune situato in provincia di Belluno: il piccolo si trovava a casa in compagniamadre quando ha cominciato ad avvertire forti dolori alla pancia. La situazione sarebbe poi degenerata da lì a poco, rendendo necessario l'intervento di un'autoambulanza: ad allertare i soccorsi,Silvia, che avrebbe dovuto accompagnareall'asilo per il suo secondo giorno di scuola. Accorsi sul luogotragedia nei minuti successivi, i sanitari del 118 hanno tentato di ...

