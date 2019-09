Insegnate di 41 anni lascia la moglie | figli e lavoro per fuggire con una sua studentessa

Fonte : baritalianews

(Di martedì 10 settembre 2019) Un insegnante di economia di 41, James Hooker, ha deciso di mollare tutto,pur divia con una sua18 enne. L’uomo ha detto che a dettare la sua scelta, molto travagliata, è stato il suo cuore. La ragazza che ha appena compiuto 18si chiama Jordan Power. La madre della ragazza, al Mirror, ha dichiarato che la relazione tra il prof e laa quasi sicuramente era iniziata prima che suaa compisse 18ad avvalorare la sua tesi ci sono migliaia di sms e messaggi inviati dal prof alla ragazza. L’insegnante ha dovutore la scuola dove era impiegato la Enochs High School. L’uomo ha detto che la sua scelta ha ferito molto persone ma si è chiesto se era più importante la sua felicità o quella degli altri. La madre della ragazza però non ha rinunciato allaa e ha attaccato duramente il comportamento ...

