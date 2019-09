Il senso dell’umorismo dei cani

Fonte : dilei

(Di martedì 10 settembre 2019) Se un ipotetico intervistatore chiedesse cosa si condivide con il proprio cane, si sentirebbe rispondere gioco con la palla, colazione, merenda, letto, divano, corsa, nuotate, caccia, shopping, etc. etc. (a seconda dello stile di vista dei proprietari). E una bella risata? Quella proprio no, imica ridono. Sicuri? Chiederebbe il solito ipotetico intervistatore. Beh sì, mai visto un cane che ride. E con questo potrei togliere il disturbo elettronico e spostare le mie attenzioni (indesiderate) su Oban che ronfa dietro la mia sedia. Le vacanze sono proprio faticosissime :) Ma isono creature sorprendenti, molto più speciali di quello che anche i proprietari pensano per cui Oban può continuare a dormire tranquillo mentre le dita rimangono sulla tastiera ad occuparsi dell’argomento di oggi. Il fatto è che ihannodell’umorismo, ridono, sorridono, si divertono ...

