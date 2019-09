Fiducia al Conte bis | Di Maio | “Ero scettico sul Pd | ora sono stupito positivamente”

Conte bis - Fiducia al Senato con 169 sì - 133 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Fiducia governo Conte bis al Senato : risultati voto e nuova maggioranza : Fiducia governo Conte bis al Senato: risultati voto e nuova maggioranza Fiducia governo Conte bis: dopo il voto alla Camera di lunedì 9 settembre dove l’esecutivo nato dalla intesa tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali ha avuto il voto favorevole alla Fiducia di 343 deputati, arriva l’ok anche dall’Aula del Senato. Fiducia governo Conte bis al Senato, i numeri della nuova maggioranza Nella ...

Gianluigi Paragone - piroetta sulla Fiducia a Giuseppe Conte : niente voto contrario - si astiene : Un'ultima piroetta per Gianluigi Paragone. Il senatore grillino, dopo aver manifestato a più riprese la sua intenzione di sfiduciare il nuovo esecutivo targato M5s-Pd, alla fine ha optato per l'astensione. Certo, nei fatti non cambia nulla, visto che l'astensione al Senato viene Conteggiata come vot

Governo - sì alla Fiducia in Senato : Conte applaude e abbraccia Bonafede : Il Senato ha votato la fiducia al Governo guidato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,con 169 sì, 133 no e 5 astenuti. Al termine del voto Conte ha applaudito il risultato insieme ai ministri rimasti (pochi), abbracciando il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. L'articolo Governo, sì alla fiducia in Senato: Conte applaude e abbraccia Bonafede proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il governo ottiene la Fiducia anche al Senato. “Arrogante” - “Sleale”. Botta e risposta Conte-Salvini : Il leader della Lega contro gli ex alleati M5S: «Siete passati dalla rivoluzione a Renzi». Il premier: «Colpevolizzare gli altri è il modo per deresponsabilizzarsi»

Il dem Richetti non ha votato la Fiducia al governo Conte (si è astenuto) : "Non voterò contro alla fiducia ma mi asterrò", ha specificato in Aula al Senato Matteo Richetti, in dissenso dal gruppo Pd. "Presidente Conte se il suo vicepresidente del Consiglio non ha collaborato alla sua informativa delicata sui soldi russi doveva dirlo il giorno che si è presentato in Aula, non dopo. Lei ha posto al sua firma sui decreti sicurezza", sono alcune delle accuse rivolte da Matteo Richetti a Giuseppe Conte, che ha ...

Il Senato vota la Fiducia al governo Conte-bis. Con 169 sì : Via libera del Senato alla fiducia al governo Conte-bis. I voti a favore sono stati 169, i voti contrari 133 mentre si sono astenuti 5 Senatori. Ora inizia la grande sfida: cambiamo insieme l'Italia #Senato #fiducialgoverno — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 10, 2019 Hanno votato a favore della fiducia M5s, Pd e Leu. Al di fuori del perimetro della maggioranza di governo, hanno votato a favore della fiducia, tra gli ...

Giuseppe Conte incassa la Fiducia al Senato - ma mancano un paio di voti (e sono meno rispetto alla prima) : E alla fine, fiducia fu. Al termine di una giornata convulsa, scandita dai violentissimi botta e risposta tra il premier e Matteo Salvini, Giuseppe Conte incassa il via libera anche al Senato. Nel dettaglio, il governo Conte II raccoglie 169 "sì", 133 voti contrari e cinque astenuti. fiducia sì, ma

Conte ottiene la Fiducia anche al Senato - 169 i sì : AGGIORNAMENTO 19.15 - Il governo Conte 2 ottiene la fiducia anche al Senato dopo la Camera. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato la mozione di fiducia a sostegno del nuovo esecutivo con 169 voti a favore, 133 contrari e 5 astenuti.Conte contro Salvini: "Voleva pieni poteri. Non vedo dignità dei suoi voltafaccia"Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto oggi al Senato per la replica alle dichiarazioni che si ...