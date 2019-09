Donna mangia un calamaro vivo e sente un lancinante dolore | nella sua bocca erano nati 12

Fonte : baritalianews

(Di martedì 10 settembre 2019) Unadi 63 anni coreana subito dopo averto unè stata costretta a recarsi al più vicino ospedale per i dolori lancinanti che avvertiva. I medici hanno fatto un’incredibile scoperta ille aveva partoritododici piccoli calamaretti. Il sito Journal of Parasitology ha spiegato, in realtà, cosa è realmente accaduto. Ilnon aveva partoritodellama le aveva inseminato la lingua e alcune mucose orali. Subito dopo l’inseminazione da parte del, laha avvertito uninsopportabile e solo dopo essere arrivata in ospedale ha capito cosa fosse realmente avvenuto. I medici dell’ospedale coreano hanno dovuto sottoporre ala una delicata operazione che è consistitarimozione dalla lingua dei dodici calamaretti. I medici coreani hanno spiegato che sono capitati in passato casi ...

aniraclom : @ErnestoStarling sono una donna la donna mangia una mela e beve acqua - PaoloVenutiTWT : La Donna È L'essere Più Potente Al Mondo... Si Bagna Senza Che Piove... Fa Il Latte Senza Che Mangia L'erba... Sang… - _SpaceJay_ : @Dave_B_one @fbuonfi @Alyenante Carino lui che non riesce a guardare una foto o un tweet di una donna e non sa tene… -