Dirty John ecco i protagonisti e il caso al centro della seconda stagione

Fonte : blogo

(Di martedì 10 settembre 2019) Addio Connie Britton ed Eric Bana e benvenuti Amanda Peet e Christian Slater.Cambioguardia annunciato per, serie antologica prodotta da UCP - Universal, che racconta casi di cronaca realmente accaduti e che aveva ottenuto fin dall'inizio l'ordine per due capitoli. La, grazie all'ottimo riscontro di pubblico registrato negli USA, lascia il canale cable Bravo e si sposta su USA Network entrambi parte del gruppo Comcast-Universal. In Italia la primaè su Netflix e anche la, a meno di cambiamenti, dovrebbe arrivarvi grazie all'accordo di re-distribuzione internazionale firmato con Universal.e ilalpubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2019 12:14.

