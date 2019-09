Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×01 | Jackson e Maggie a un bivio

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16 : Jackson Avery è ancora vivo? : Grey’s Anatomy 16, promo: Jackson verrà ritrovato in fondo ad un dirupo A meno di un mese dal debutto della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy , la ABC ha rilasciato il promo ufficiale dell’edizione 2019/2020. Un breve video ha infatti mostrato le prime avventure che dovranno affrontare i più famosi medici di Seattle. In particolare, le scene più attese si collocano nei minuti finali del trailer e riguardano la scomparsa di ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy : Izzie Stevens non tornerà nella serie : Grey’s Anatomy 16: smentito ufficialmente il ritorno di Katherine Heigl La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy non è ancora iniziata, ma gli spoiler e le Anticipazioni riguardanti la nuova edizione del Medical-Drama stanno già catalizzando l’attenzione del pubblico. A tre settimane dal debutto ufficiale, fissato per il 26 settembre, una notizia in particolare sta generando reazioni contrastanti. Come annunciato alcune ...