Vorrete tutti lo Xiaomi Mi MIX 4 | di certo non ve lo lascerete scappare

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019) LoMi MIX 4 dovrebbe realmente presentare una fotocamera principale da 108MP ed una ricarica rapida via cavo a 40 W. Come riportato da 'gizmochina.com', le indiscrezioni, che pure noi vi avevamo riportato, continuano a spingere in questa direzione. Difficile, invece, il dispositivo possa interfacciarsi con la nuova tecnologia Mi Charge Turbo, pronta al debutto con loMi 9 Pro 5G. Per il resto, loMi MIX 4 dovrebbe essere dotato di un pannello con risoluzione QHD, del processore Snapdragon 855+, avere fino ad un massimo di 12GB di RAM e 1TB di memoria interna di tipo UFS 3.0, e quindi di ultima generazione. Non dovrebbe essere in dubbio il supporto alla connettività 5G. Manca ancora la conferma ufficiale, ma tutto lascia supporre che il dispositivo venga presentato per la fine di settembre. L'obiettivo è quello di competere con i prossimi big della telefonia ...

