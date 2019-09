Voleva scalare il Monte Bianco con il figlio di 10 anni | fermato a 2400 metri

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019)ilcon suodi 10, ma è statodalle autorità locali a 2.400di altitudine, sulla vetta più alta dell’Europa occidentale: l’alpinista russo 40enne ieri è stato dissuaso dal salire in vetta con suo, mentre le condizioni meteo erano pessime nell’area. Paradossalmente, “non esiste una regola per i bambini. Puoi portare il tuo bambino se lo desideri. Ma c’è la questione di mettere in pericolo la vita degli altri“, ha spiegato ad AFP il sindaco della città di Saint-Gervais-les-Bains, Jean-Marc Peillex. L'articoloilcon ildi 10Meteo Web.

Giovidip : RT @SilvioLpicor: @Goldstein5s @CesareSacchetti @Lifurbi @beppe_grillo Elevatissimo, direi. Nel 2009 voleva tessera PD. Gliela rifiutarono.… - AlyssaBolognini : Non voltarti… perché vivere è come scalare le montagne: non devi guardarti alle spalle, altrimenti rischi le vertig… - SilvioLpicor : @Goldstein5s @CesareSacchetti @Lifurbi @beppe_grillo Elevatissimo, direi. Nel 2009 voleva tessera PD. Gliela rifiut… -