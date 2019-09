Samara a Partinico aggredisce con un coltello due ragazzi e semina il terrore

Fonte : direttasicilia

(Di lunedì 9 settembre 2019)Morgan ainsegue e minaccia con undue. È accaduto di notte nella città in provincia di Palermo e ora indagano i carabinieri sull’accaduto. Come riporta BlogSicilia, vittime del terribile scherzo disono due giovani, un ragazzo di 21 anni e unana di 17 anni. Entrambi sono di. I due hanno raccontato di essere stati inseguiti ed aggrediti da una persona travestita dache urlava loro: “Devi morire”. Uno scherzo di cattivo gusto che i duehanno subito denunciato. Non sembra placarsi la psicosi diMorgan. Il personaggio di The Ring, film dell’orrore che vede come protagonista proprio la ragazza in camicia da notte bianca e i capelli che coprono il suo viso. L’aggressione diMorgan disarebbe avvenuta alle 3 e mezza della scorsa notte in via Tenente Colonnello Sebastiano ...

