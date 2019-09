RTL 102 5 #PowerHitsEstate del 09 09 2019 – L’evento musicale che chiude l’estate

Fonte : unduetre

(Di lunedì 9 settembre 2019) Fino a dodici anni fa di questi tempi si contavano i giorni in attesa della Finale (o delle Finali, se in doppia serata) del Festivalbar. Quell’eventosegnava l’inizio e la fine dell’estate, coi suoi tormentoni, i suoi successi e i grandi ospiti che, di volta in volta, si alternavano sui palchi collocati nelle varie piazze d’Italia o, infine, su quello prestigiosissimo … L'articolo RTL 102.5del 09/09/– L’eventochel’estate all’Arena di Verona.

rtl1025 : IT’S THE DAY! ?? 9-9-19 ?? Tra poco sul palco dell’#ArenadiVerona ??le prove degli artisti che stasera saranno sul p… - rtl1025 : Anche @AmorosoOF e i #Boomdabash sono pronti per il #powerhitsestate ???? #mambosalentino è tra i tormentoni in gara… - rtl1025 : Quanto l'avete cantata #maradonaypelé? ?? Stasera ore 20.30 sul palco del #powerhitsestate i #thegiornalisti ???? Seg… -