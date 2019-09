Regno Unito nel guado Brexit | Westminster chiude e per ora niente voto

Meghan Markle eletta "migliore arrampicatrice sociale del Regno Unito" : Meghan Markle “regina delle arrampicatrici sociali”, Così la prestigiosa rivista britannica Tatler ha definito l’attrice americana diventata duchessa di Sussex, sposando il principe Harry.Meghan, dunque, sarebbe “l’arrampicatrice sociale di maggior successo” del Regno Unito: è lei la numero 1 nella top ten stilata dalla testata. Il direttore della rivista, Richard Brennen, è un caro amico ...

Regno Unito : British Airways cancella quasi tutti i voli per sciopero dei piloti : Nel primo giorno di uno sciopero dei piloti che protestano sui salari, la compagnia aerea British Airways ha annunciato la cancellazione di quasi tutti i suoi voli nel Regno Unito. “Non abbiamo altra scelta che cancellare quasi il 100% dei nostri voli“, ha spiegato il vettore in una nota. È probabile che lo sciopero colpisca decine di migliaia di viaggiatori: la compagnia opera circa 850 voli al giorno nel Regno Unito, soprattutto ...

Phoebe Waller-Bridge - l’incarnazione del Regno Unito odierno : C’è da scommettere che Phoebe Waller-Bridge, la più chiacchierata attrice inglese del momento – quasi un’ossessione per i media d’oltremanica – sia un’ardente sostenitrice del No Brexit. Eppure per i brits, attenti come sono alla rappresentazione, Phoebe incarna con invidiabile eleganza proprio l’ar

L’Uragano Dorian sta arrivando in Europa : dopo USA e Canada colpirà anche Islanda e Regno Unito - l’Italia sarà coinvolta dalle ripercussioni [MAPPE] : L’Uragano Dorian sta colpendo gli Stati Uniti d’America risalendo l’east coast, al momento lungo le coste del South Carolina, dove ha già provocato inondazioni e blackout elettrici. Onde e forti piogge che precedevano la tempesta hanno inondato le strade deserte di Charleston dove in alcune zone sono caduti fino a 180mm di pioggia. Sul lungomare storico della città, i meteorologi prevedono che il livello delle acque possa ...

La Camera dei Lord del Regno Unito completerà la discussione della nuova legge su Brexit entro venerdì pomeriggio : La Camera dei Lord del Regno Unito ha detto che completerà la discussione della nuova legge su Brexit entro venerdì pomeriggio, per permettere che la sua approvazione definitiva arrivi prima della sospensione del parlamento chiesta dal primo ministro Boris Johnson.

Il parlamento inglese cerca di impedire l’uscita del Regno Unito dall’Ue senza un accordo : DALL'ITALIA Conte ha sciolto la riserva e ha annunciato la lista dei ministri. Oggi alle 10 si terrà il giuramento al Quirinale. Al M5s vanno dieci dicasteri, nove al Pd, uno a LeU, mentre il Viminale è affidato a un tecnico, l’ex prefetto di Milano Luciana Lamorgese. Riccardo Fraccaro (M5s) sarà

Uragano Dorian - cresce l’allerta meteo in Europa : pre-allarme nel Regno Unito [MAPPE] : L’Uragano Dorian ha provocato enormi danni alle Bahamas, dove 7 persone sono morte ma altri sono dispersi. Adesso la tempesta minaccia gli Stati Uniti e in modo particolare la Florida, la Georgia e il South Carolina per poi risalire tutta l’east coast fino a New York e Chicago e interessare, nel weekend, le zone atlantiche del Canada. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, però, confermano un’evoluzione successiva ...

Nel Regno Unito sono stati sequestrati circa 1.300 chili di eroina : circa 1.300 chili di eroina, dal valore stimato di circa 135 milioni di euro, sono stati sequestrati nel Regno Unito, in quello che si pensa essere il più grande sequestro di questo tipo di sempre nel paese, e uno dei

Regno Unito - muore fulminato su un treno : era il fratello di un’attrice di Harry Potter : Ben Haddon-Cave, 27enne, è morto fulminato dall’alta tensione con un amico sul tetto di un convoglio. La sorella Jessie Cave è stata una star della celebre serie, interpretato il ruolo di Lavanda Brown.Continua a leggere

Regno Unito please hai bisogno di una Costituzione scritta : Bruxelles. Ieri il Financial Times, giornale dell’establishment britannico per eccellenza, ha pubblicato un editoriale di redazione in cui invita i deputati a sfiduciare un primo ministro dei Conservatori, partito dell’establishment britannico per eccellenza. La Brexit puó questo e molto altro: l’in

Greta Thunberg è arrivata a New York dopo un viaggio in barca a vela dal Regno Unito : La giovane attivista ambientalista Greta Thunberg è arrivata a New York dopo essere partita dal porto di Plymouth, nel Regno Unito, e aver navigato per due settimane in barca a vela. A New York, Thunberg parteciperà a una importante conferenza sul

Il rover ExoMars costruito da Airbus lascia il Regno Unito per i test in preparazione del lancio : Il rover ExoMars dell’Agenzia Spaziale Europea sta lasciando il Regno Unito per raggiungere il sito di Airbus a Tolosa, dove sarà sottoposto a una serie di test prima della consegna a Thales Alenia Space. Il rover ExoMars Rosalind Franklin sarà il primo rover planetario d’Europa e il suo assemblaggio è attualmente in corso presso il sito di Airbus di Stevenage. La sua missione sarà la ricerca di segni di vita passata o presente su ...

Il Regno Unito non ha ancora un piano post-Brexit sull’immigrazione. Tre considerazioni : La questione del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord ha riacceso i riflettori sulla Brexit. Il tour europeo di Johnson della scorsa settimana, prima da Angela Merkel, poi da Emmanuel Macron, e infine al G7 di Biarritz, ne è la prova. Dopo il cambio di guardia a Downing Street, quindi, il lungo e ormai quasi triennale braccio di ferro tra capitali ritorna sui termini dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Nonostante la scadenza ...