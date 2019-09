Ragusa | ferma una ragazza con una scusa e la violenta per ore | era già stato arrestato

Ragusano - donna fermata con una scusa - violentata per ore : arrestato l'aggressore : Nel Ragusano un uomo è stato fermato e arrestato per abuso e sequestro di persona nei confronti di una giovane donna che aveva fermato per strada. Il 26enne aveva chiesto aiuto ad una passante, per poi violentarla e sequestrarla. L'atroce vicenda si è svolta a Vittoria e a Marina di Ragusa. La notte della tragedia: minacce e violenze su una giovane donna Una giovane donna tornava a casa dopo aver festeggiato il suo compleanno quando è stata ...

Sequestra una ragazza e la violenta per ore - fermato nel Ragusano : Litiga con la moglie, fa uso di cocaina, ferma una donna in strada simulando una richiesta di aiuto, la minaccia, sale a bordo e la violenta

Finge che moglie sta male - ferma auto e violenta ragazza/ Ragusa 'se parli ti uccido' : ferma auto in strada, chiede aiuto Fingendo che la moglie abbia avuto un malore e violenta la giovane conducente: 26enne arrestato.

Ragusa - ferma auto e violenta una donna VIDEO : Ragusa, ferma auto e violenta una donna. L’uomo le chiede di aiutarlo perché la moglie aveva avuto un malore

Migranti a Pozzallo - la Polizia di Stato di Ragusa ferma scafista sudanese : La Polizia di Stato di Ragusa sottopone a fermo uno scafista sudanese di 18 anni. Secondo i testimoni è lui che ha condotto barca con Migranti

Squadra Mobile Ragusa e Siracusa - sbarco migranti : fermati 2 scafisti : La Polizia di Stato sottopone a fermo due scafisti, un gambiano ed un senegalese di venti anni. fermati da Squadra Mobile di Ragusa e Siracusa

Omicidio Roberta Ragusa : Cassazione conferma 20 anni a Logli : La Corte di Cassazione ha confermato i 20 anni di reclusione per Antonio Logli, accusato di aver ucciso e poi distrutto il cadavere della moglie Roberta Ragusa. La donna è scomparsa dalla sua casa di Gello, a San Giuliano Terme (Pisa) nel 2012 e non è stata mai più ritrovata. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso della difesa di Logli, confermando così la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze nel 2018.Antonio Logli ...

"Roberta Ragusa fu uccisa dal marito" : la Cassazione conferma la condanna per Antonio Logli : Antonio Logli in carcere per aver ucciso e distrutto il cadavere di sua moglie Roberta Ragusa. La sentenza definitiva è arrivata dalla Cassazione, che ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione per Logli ritenuto colpevole della morte della donna, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello, nel comune di San Giuliano Terme (Pisa) e mai più ritrovata.Respingendo il ricorso dei legali di ...

Caso Roberta Ragusa - la Cassazione conferma 20 anni per Antonio Logli : Si aprono le porte del carcere per Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, misteriosamente sparita nel nulla sette anni fa. I giudici della I sezione penale della Corte di Cassazione presieduti da Adriano Iasillo, dopo oltre cinque ore di camera di consiglio, hanno respinto il ricorso presentato dai legali di Antonio Logli, Roberto Cavani e Saverio Sergiampietri è “confermato” la condanna a 20 anni di reclusione stabilita dalla Corte d’Appello ...

Roberta Ragusa : la Cassazione conferma la condanna a 20 anni per Antonio Logli : Sono passati sette anni dalla scomparsa di Roberta Ragusa e arriva un verdetto importante che conferma la condanna nei confronti di Antonio Logli, marito della vittima. E' ancora vivo il ricordo della notte compresa tra il 12 e 13 gennaio del 2012, il giorno in cui la donna sparisce in pigiama dalla casa di Gello, in provincia di Pisa. La polizia ha subito avviato delle indagini intorno alla figura del marito della donna, Antonio Logli, che dà ...