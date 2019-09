Non pagheremo i debiti italiani I falchi del Nord bocciano Conte

Governo - Kurz : 'Non pagheremo debiti dell'Italia - sanzioni per chi non rispetta le regole' : Il nuovo Governo presieduto da Giuseppe Conte presto sarà chiamato a varare la nuova legge di bilancio. Si tratterà di un passaggio cruciale per il futuro dell'Italia, considerato che occorrerà trovare più di venti miliardi di euro per scongiurare l'aumento dell'Iva. Una prospettiva che le forze politiche intendono evitare e sul quale lo stesso Mattarella si è esposto sottolineando come forse sarebbe opportuno rivedere quelli che sono i ...