Incidente Verona | oggi i funerali della “piccola falchetta” Lucia | “Era solare e

Verona - Incidente in moto sull’A22 : un morto e un ferito grave : Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita ed è stata trasportata in elicottero in ospedale in gravi condizioni. È il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattino lungo l’autostrada A22 nei pressi del casello di Affi (Verona). Traffico e code in autostrada dopo il sinistro.Continua a leggere