Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019)ha tenuto una conferenza stampa a IFA 2019 in cui hato le novità in ambito Mobile: due processori per smartphone e dispositivi indossabili, glitrue wireless3 e il nuovo router WiFi Q2 Pro. Nessuno smartphone annunciato, sia perché lazione del Mate 30 è fissata per il 19 settembre, sia per l’incognita causata dal bando statunitense. Sta di fatto che l’azienda cinese sta puntando tutto sulla creazione di un ecosistema, probabilmente incentrato sul sistema operativo proprietario HarmonyOS. Kirin 990 e Kirin A1 Sul fronte dei processori esordiscono ufficialmente il Kirin 990 per smartphone e il Krin A1 per dispositivi indossabili. Il primo arriva nelle due versioni standard e con 5G integrato, entrambi possono contare su otto core. Il più interessante ovviamente è quello con supporto per le reti 5G, che promette di supportare 2,3 ...

Noovyis : (Huawei presenta i nuovi auricolari FreeBuds 3 con cancellazione attiva del rumore e un modem ad alte prestazioni)… - AppleNews_it : RT @pcexpander: Roku TV si presenta ad IFA 2019. Tutto pronto per lo sbarco in Europa#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #nokia #h… - pcexpander : Roku TV si presenta ad IFA 2019. Tutto pronto per lo sbarco in Europa#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg… -