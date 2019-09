Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ladi20 continua ad essere uno degli argomenti più caldi sui siti specializzati in videogame e nei forum a tema nelle ultime settimane. Se la più recente incarnazione della simulazione calcistica di EA Sports e Electronic Arts debutterà sul mercato il prossimo 27 settembre - nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch -, un po' tutti gli appassionati vorrebbero testarla con mano prima del tempo, mettendo a scaricare proprio una versione di prova gratuita dagli store digitali. Come accade ormai ogni anno, anche per la nuova stagione il colosso di Redwood City ha quindi intenzione di rilasciare unadedicata al calcio virtuale, ma le informazioni ufficiali per il momento ancora latitano. Stando agli ultimi rumor - che paiono comunque assolutamente autorevoli - ildelladi20 sarà disponibile a partire dal 12 settembre 2019. Due ...

OptiMagazine : Falcata finale per download demo di #FIFA 20 - novità e aspettative -