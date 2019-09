Medvedev-Nadal oggi in tv | US Open 2019 | orario della finale | canale | programma e

US Open 2019 : Rafael Nadal cerca il diciannovesimo Slam - Daniil Medvedev il coronamento di una grande estate : La storia contro la novità, la ventisettesima finale Slam di Rafael Nadal contro la prima volta di un russo in finale a New York: questo racconta l’ultimo atto degli US Open, con Daniil Medvedev che si affaccia al tentativo di fare la storia dopo un’estate di un livello analogo a quelle dei big degli ultimi 15 anni in numerose occasioni. Con la finale di oggi, Nadal va a caccia del 19° successo in uno dei quattro tornei maggiori, il ...

US Open – Berrettini lotta ma non basta - Nadal raggiunge Medvedev in finale : allo spagnolo bastano tre set : Niente da fare per l’azzurro al cospetto di Nadal, che riesce a staccare il pass per la finale con il risultato di 7-6, 6-4, 6-1 Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini agli US Open, ma l’azzurro non ha davvero nulla da rimproverarsi al termine di un torneo pazzesco, giocato sempre alla grande. Lapresse Sfuma la finale dell’ultimo slam della stagione per il 23enne romano, steso senza problemi da Rafa Nadal, ...

US Open 2019 : Berrettini esce con onore. Adesso per Medvedev c’è l’esame Nadal : Si ferma in semifinale il fantastico cammino di Matteo Berrettini negli US Open 2019. Rafael Nadal si è dimostrato un ostacolo ancora troppo difficile da superare per il tennista romano, che ha comunque lottato per due set alla pari con lo spagnolo, cedendo, anche forse per stanchezza fisica ed emotiva, nel terzo ed ultimo set. Una prestazione comunque positiva per il neo numero tredici del mondo. Matteo ha anche dei rimpianti, specialmente per ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini sfida Rafael Nadal in una semifinale da brividi. Medvedev e Dimitrov a caccia della prima finale Slam : Sarà una notte che l’Italia, a inizio torneo, non avrebbe pensato di vivere così presto: Matteo Berrettini si gioca la prima semifinale Slam della sua vita, a 23 anni e mezzo, dopo aver fatto tesoro di un tabellone ora insidioso ora favorevole, e lo fa sulla superficie che più lo aveva costretto a cedere le armi in questa stagione. Il romano, dopo aver avuto a che fare con Roger Federer nel tempo di Wimbledon, va a scontrarsi con un altro ...

Tabellone maschile US Open 2019 - incroci e abbinamenti. Federer dalla parte di Djokovic - Fognini vede Medvedev - Nadal suda : Oggi è stato sorteggiato il Tabellone maschile degli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che si disputerà da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre sul cemento di Flushing Meadows a New York (USA). Novak Djokovic difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, il vincitore dell’ultimo Australian Open e di Wimbledon punterà al tris stagionale da vero numero 1 al mondo. Il serbo esordirà contro Craballes Baena per poi ...

VIDEO Rafael Nadal trionfa a Montreal : lo spagnolo conquista la Rogers Cup - Medvedev ko in due set : Rafael Nadal non ha pietà e fa sua la finale del Masters 1000 di Montreal (Canada) contro il russo Daniil Medvedev per 6-3 6-0. Un match dominato dal n.2 del ranking che ottiene il suo quinto trofeo della Roger Cup, la 35esima vittoria di un 1000 (51 le finali disputate), respingendo anche l’attacco di Roger Federer che non potrà quindi insidiare la sua seconda posizione nella classifica mondiale prima degli US Open. Una prestazione senza ...

