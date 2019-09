Macedonia | le parole di Eljif Elmas dopo l’infortunio | “Spero di poter…”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 8 settembre 2019) Ledil’infortunio in Nazionale, centrocampista azzurro, ha subito un infortunio in Nazionale durante l’allenamento, nello scontro con un compagno ha ricevuto una forte botta alla caviglia destra ed è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti. Nel frattempotramite il profilo Instagram della federcalcio macedone ha scritto un messaggio che tranquillizza un po’ tutti: “Ringrazio tutti per essersi presi cura di me immediatamenti. Ho avuto un infortunio nell’allenamento odierno, ma sto meglio. Spero di poter essere già a disposizione per la prossima partita” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Abuso plusvalenze – La UEFA pensa a come limitare il fenomeno Il Pres. Arezzo su Sarri: “Nato per allenare ma ha un difetto. Conte? Feci male a mandarlo via” Milik e Mertens – Destini ...

hellhergi : @rejkus5 ''Non guarderó più la macedonia con gli stessi occhi '' le tue ultime parole famose... · Piacere Donia????.… -