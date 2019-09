Leclerc | “Non ho parole | è stata una gara difficilissima”

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 8 settembre 2019) "Non sono mai stato così stanco, èunadifficilissima". Lo ha detto il 21enne pilota monegasco della Ferrari Charles, parlando in italiano dopo la vittoria nel Gp d'Italia a Monza. "Ci tenevo tanto per me, è un sogno, lo è stato già a Spa, ma vincere qua è dieci volte di più rispetto a Spa. Non ho", ha proseguito il ferrarista. "E'unadifficilissima. Ho commesso un paio di errori ma alla fine sono riuscito a prendermi il primo posto. Nessuno di questi ha compromesso il risultato ma dovrò stare attento nelle prossime gare", ha spiegato."Quello che ho provato sul podio con i tifosi è stato impressionante", haaggiunto a Sky. "Avevamo due Mercedes dietro ed è stato difficilissimo, abbiamo fatto la strategia giusta e anche se ho fatto qualche errore ci sono riuscito e sono contentissimo. Negli ultimi 7-8 giri mi sono detto forse ce ...

