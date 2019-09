Formula 1 – Vettel non ci sta | il tedesco non accetta le giustificazioni di Leclerc

Formula 1 – Vettel sotto investigazione a Monza : la decisione dei commissari : Vettel la passa liscia: la decisione di commissari della FIA dopo l’investigazione di oggi a Monza Momenti di preoccupazione a Monza: tutti i tifosi Ferrari hanno atteso con ansia la decisione dei commissari della FIA dopo la convocazione di Sebastian Vettel, sotto investigazione per violazione di track limits. Il tedesco della Ferrari si è dovuto ‘difendere’ spiegando la manovra che lo ha portato ad oltrepassare la linea ...

Formula 1 – La delusione di Binotto : “Vettel veloce - peccato non sia andata come previsto. Mancato aiuto di Leclerc? Dico…” : Mattia Binotto esprime la sua delusione dopo la fine delle qualifiche del Gp d’Italia: il team principal Ferrari si dice dispiaciuto per Vettel e spiega il motivo del Mancato aiuto di Leclerc “peccato per Vettel, le cose non sono andate come avevamo previsto“. Mattia Binotto commenta così l’esito delle Q3 del Gp di Monza, macchiate dalla troppa strategia di tutte le scuderie. I piloti hanno preferito rallentare ...

Formula 1 – L’amarezza di Vettel : “Leclerc doveva starmi davanti! Vittoria domani? Sarebbe stato meglio partire primi” : Sebastian Vettel commenta con amarezza l’esito del Q3 delle qualifiche del Gp d’Italia: il pilota tedesco punta il dito contro i troppi rallentamenti in pista “E’ stato del tutto inutile attendere così tanto perchè poi per l’ultimo giro si è fatto tardi. Ma Leclerc doveva starmi davanti fin da subito. Ad ogni modo sono contento della macchina e la qualifica è andata bene per il team“. Con queste parole ...

Formula 1 – Terminate le FP3 a Monza : Vettel imprendibile - Verstappen sfrutta la scia e precede Leclerc [TEMPI] : Il pilota della Ferrari chiude davanti a tutti la terza sessione di prove libere, precedendo Verstappen e Bottas. Quarto Leclerc, mentre Hamilton si piazza sesto La Ferrari comanda anche la terza sessione di prove libere del Gp di Monza, questa volta è Sebastian Vettel a firmare il miglior tempo, fermando il crono sull’1:20.294 e preparandosi al meglio per le qualifiche di questo pomeriggio. photo4/Lapresse Al secondo posto non ...

Formula 1 - Binotto svela : “imbarazzante parlare con i piloti ad inizio anno. Hamilton in Ferrari? Se Vettel…” : Il team principal della Ferrari ha parlato del futuro dei propri due piloti, senza chiudere le porte ad un possibile arrivo di Hamilton La vittoria di Spa ha riportato il sereno in casa Ferrari, dove adesso si lavora per trionfare anche a Monza, davanti alla marea rossa pronta ad invadere il circuito. photo4/Lapresse Mattia Binotto, prima di concentrarsi anima e corpo sul fine settimana italiano, si è presentato nella redazione della ...

Formula 1 - a tutto Binotto : “Vettel e Leclerc confermati per l’anno prossimo. Regole 2021? Non siamo qui per fare show” : Il team principal della Ferrari ha parlato dei propri piloti e del loro rapporto, soffermandosi poi sul regolamento che la FIA vorrebbe adottare per il 2021 Un occhio sul presente e sul Gran Premio d’Italia, un altro sul futuro e su quello che dovrebbe essere il regolamento del 2021. Mattia Binotto non lascia nulla al caso e mette al vaglio ogni situazione, partendo dai valori in pista mostrati a Monza fino alle discussioni per le ...

Formula 1 – Giornata positiva per Vettel a Monza : “sorpreso dalla Mercedes? No - ecco perchè” : Sebastian Vettel soddisfatto e ottimista a Monza: le parole del tedesco della Ferrari dopo la prime sessioni di prove libere del Gp d’Italia Prima Giornata soddisfacente per Sebastian Vettel in pista a Monza. Dopo l’ottavo posto nelle Fp1, il tedesco della Ferrari è riuscito a chiudere al terzo posto, alle spalle di Leclerc e Hamilton, la seconda sessione di libere del Gp d’Italia. photo4/Lapresse ”In generale è ...

Formula 1 – Concluse le FP2 a Monza : Leclerc fa sognare - Hamilton si mette davanti a Vettel [TEMPI] : Concluse le FP2 del Gp di Monza, brilla la Ferrari di Charles Leclerc: il giovane pilota monegasco si piazza davanti ad Hamilton e Vettel Con la pioggia, ancora una volta, grande protagonista del venerdì di Monza, si sono Concluse anche le FP2 del Gp d’Italia. Sul tracciato italiano, Charles Leclerc ha bissato la prima posizione ottenuta nelle FP1 della mattina, fermando il cronometro in 1:20.978. Il giovane pilota della Ferrari, ...

Formula 1 – Leclerc e quel dolce gesto di Vettel : “vi racconto di quando mi scrisse una lettera! E su Hamilton al mio fianco…” : Leclerc, la lettera di Sebastian Vettel per Natale ed il possibile futuro come compagno di squadra di Hamilton: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp di Monza Riflettori puntati sulla Formula 1, questo weekend, per l’attesissimo spettacolo del Gp d’Italia. I piloti sono stati protagonisti a Milano già mercoledì, mentre ieri a Monza si è tenuto il tradizionale incontro con la stampa durante il quale i piloti ...

Formula 1 – Vettel spiazza tutti a Monza - Seb esilarante : “ho le palle - ma non sono di cristallo!” [VIDEO] : Seb, che simpaticone! Vettel sorprende tutti con un’esilarante battuta nel giovedì dedicato alla stampa a Monza Si accedono i motori oggi a Monza: i piloti della Formula 1 scenderanno in pista per le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Italia. Ieri, intanto, i campioni delle quattro ruote hanno raccontato alla stampa le sensazioni con le quali arrivano al weekend di gara italiano e Sebastian Vettel è stato protagonista ...

Formula 1 – Vettel mostra il suo lato competitivo : “odio perdere! Sento sempre il bisogno di vincere - soprattutto a Monza” : Sebastian Vettel mostra tutto il suo lato competitivo in vista del weekend di Monza: il pilota tedesco pronto a fare del suo meglio per trionfare davanti ai tifosi Ferrari Nonostante la sua annata sia stata avara di successi, Sebastian Vettel guarda con grinta e convizione al Gp di Monza. La Ferrari a Spa è riuscita, per la prima volta in stagione, a mettersi davanti alla Mercedes per tutto il weekend, gara compresa: particolarità che, ...

Formula 1 – Vettel show a Monza : “Leclerc si è comprato una barca! Differenze con Raikkonen? Charles parla di più. E sul futuro…” : Sebastian Vettel guarda al weekend di Monza con il sorriso: il pilota Ferrari scherza con Leclerc, si gode l’atmosfera del Gp d’Italia e spera in un buon risultato in gara La stagione di Sebastian Vettel, in linea con quella della Ferrari, non è andata fin qui come ci si poteva aspettare. Nessuna vittoria, qualche podio e soprattutto la sensazione di avere un certo gap complicato da colmare sulla Mercedes, nonostante le ...

Formula 1 – Leclerc grintoso in vista di Monza : “io e Vettel abbiamo un compromesso. Nel Gp d’Italia sento la passione dei tifosi” : Charles Leclerc guarda con fiducia al Gp d’Italia: il giovane pilota Ferrari sente la passione dei tifosi e commenta con il sorriso il rapporto che ha con Vettel Dopo la vittoria nel Gp di Spa, Charles Leclerc si approccia al Gp d’Italia con grande entusiasmo. Il giovane pilota monegasco è stato autore di una grande prova in Belgio, al termine della quale ha raccolto il primo successo stagionale della Ferrari. Nella gara di ...

Formula 1 – La prima vittoria - il rapporto con Vettel e quella previsione futura - Leclerc svela : “tra 5 anni mi vedo ancora in Ferrari e…” : Leclerc ci crede: il giovane monegasco carico e motivato dopo la vittoria a Spa! Ecco come il Ferrarista si vede tra 5 anni E’ tutto pronto a Monza per l’attesissimo Gp d’Italia di Formula 1. Dopo lo spettacolo dello scorso weekend a Spa, seppur con un dolore atroce per la scomparsa di Hubert, i tifosi della Ferrari sono carichi e motivati grazie alla vittoria di Charles Leclerc, per la prima volta in carriera sul gradino ...