Fonte : blogo

(Di domenica 8 settembre 2019) Cosa non si fa per aiutare un'amica. Anche ricordare momenti dolorosi del passato mai rivelati prima.Eva, attrice, produttrice, stella diha scritto una lettera per supportare l'amicacoinvolta nello scandalo legato ad ammissioni al college pilotate.è stata una delle 27 persone che hanno scritto una lettera al giudice che si sta occupando del caso, per descrivere la personalità dellae aiutarla in questa vicenda in cui rischia anche un mese di carcere e 20 mila euro di multa, come richiesto dal procuratore., Evadisul set,fu l'unica a difenderla pubblicato su TVBlog.it 08 settembre 2019 10:42.

SerieTvserie : Desperate Housewives, Eva Longoria vittima di bullismo sul set, Felicity Huffman fu l'unica a difenderla - baddierichie : Ho quasi finito la prima stagione di desperate housewives in tipo 3 giorni non so come ho vissuto tutti questi anni senza vederlo - oreotorinco : RT @lucaidek: ho deciso di riguardare tutto desperate housewives perché mi voglio bene -