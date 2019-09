Bernardeschi | “Giocare poco nella Juve? Può essere un problema ma in un grande club

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) La stagione di Federicoconta, per ora, solo otto minuti di presenza in campo con lantus. Unin piùNazionale italiana contro l’Armenia. Oggi La Stampa riporta alcune sue dichiarazioni. “È ungiocarenel? Può esserlo, ma succede, soprattutto se stai in una delle tre più grandi società al mondo. Comunque con Maurizio Sarri c’è un rapporto ottimo, le sue scelte nascono anche dalle caratteristiche degli avversari che incontri. Per come è maniacale nel lavoro, la panchina dellasi adatta perfettamente a uno come lui”. Sugli esclusi illustri delladalla lista Champions: “Spetterà a noi non farli rimpiangere”. L'articolo: “Giocare? Puòunma in unsuccede” sembrail primo su ilNapolista.

