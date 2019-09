Idee per evitare che la svolta del governo sia solo spendere di più

10 Idee regalo per lei : Non c’è bisogno per forza di aspettare un’occasione speciale per fare un bel regalo alla propria amata, non è vero?

Investire per i figli? Ecco 3 Idee (a partire da 50 euro al mese) : Piani rateali a partire da 5 euro), Buoni fruttiferi e previdenza integrativa. Come costruire un tesoretto con rendimenti anche del 9-10% (se si rischia un po’)

Governo - Ruocco e Airola per il sì su Rousseau : “Occasione per portare avanti le nostre Idee” : “Non mi piace il Pd, ma è l’unico modo per poter fare qualcosa di positivo per il Paese”. “È un’occasione importante per portare avanti le nostre battaglie“. Sono, in sintesi, le posizioni di Alberto Airola e Carla Ruocco, rispettivamente senatore e deputata del M5s, sulla formazione del nuovo Governo e il voto sulla piattaforma Rousseau.Dalle 9 alle 18 gli iscritti decideranno se affidare l’esecutivo a ...

Test di medicina 2019 : 5 consigli e Idee regalo per i futuri camici bianchi : Martedì 3 settembre è la data fissata per il Test di medicina 2019: ben 68mila candidati all'ambito camice bianco dovranno affrontare il quiz e aggiudicarsi uno dei posti disponibili per studiare medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria in Italia. Ecco cinque idee regalo per i futuri studenti di medicina e qualche consiglio pratico per affrontare il Test senza ansia.Continua a leggere

Formula 1 – Problemi col motore per Verstappen a Spa - Max ha le Idee chiare : “sarò vicino alle Mercedes - ma le Ferrari…” : Max Verstappen consapevole dei suoi limiti a Spa: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le qualifiche del Gp del Belgio di ieri pomeriggio Anche se la tragica scomparsa di Hubert ha scosso tutto il mondo del motorsport, oggi andrà in scena la gara di F1, sicuramente senza il solito spirito di festa che caratterizza questi eventi. In prima fila partiranno le Ferrari di Leclerc e Vettel, seguite dalle Mercedes di Hamilton e ...

Governo - Conte per più di un'ora da Mattarella : ora il vertice con M5s e Pd | Di Battista : ultimatum? Idee e soluzioni : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

Calciomercato Serie A - le ultime : Torino su Bertolacci - nomi nuovi per il Genoa - le Idee del Brescia : Calciomercato – Tre giorni alla fine del mercato. Le squadre si mobilitano per mettere a segno gli ultimi colpi. Ufficiale l’arrivo di Giannelli Imbula al Lecce. Questo il comunicato: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gilbert Imbula Wanga dallo Stoke City. Il ...

Formula 1 - Binotto ha le Idee chiare : “la Ferrari tornerà grande - vi spiego come supereremo la Mercedes” : Il team principal della Ferrari ha tracciato un bilancio di questa stagione, sottolineando poi di sapere come battere la Mercedes in futuro La Formula 1 torna di nuovo in pista per la seconda parte di stagione, il Mondiale 2019 riparte da Spa dove è in programma domani il Gran Premio del Belgio. photo4/Lapresse La Ferrari ha dimostrato ieri una netta superiorità sul giro secco, non confortata però dalle simulazioni sul passo gara, che ...

Alcune Idee per un tattoo dedicato ai figli : Un tatuaggio non è semplicemente un disegno, ma una storia impressa sul corpo. Un racconto della nostra vita che ci accompagna nel tempo. Pensare ad un tattoo dedicato ai propri figli è un atto d’amore per celebrare il legame atavico più forte, quello con i propri bambini. Sempre più in voga scegliere di rappresentare sul corpo il legame indissolubile ed eterno per eccellenza. Nomi, iniziali, ritratti, ma non solo. Sono sempre di più le idee a ...

Significati e alcune Idee per un tattoo con il fiore di loto : Da sempre i fiori rappresentano un ornamento molto apprezzato per la loro varietà, i loro colori delicati e tenui o, al contrario, accesi e sgargianti. Ecco allora che, in base alle loro caratteristiche, i fiori vengono da sempre impiegati per impreziosire gli arredi, le stampe di abiti e tappezzerie, ma anche per ornare acconciature e gioielli. Da quando però esiste l’arte del tatuaggio, i fiori sono da sempre uno dei soggetti prediletti di chi ...

10 Idee per le vacanze estive del 2020 : La lavatrice gira e rigira per lavare tutto quanto, le valigie tornano mestamente nello sgabuzzino e i social traboccano di fotografie griffate #memories. Per molti le vacanze estive del 2019 si apprestano a entrare inesorabilmente nel mondo dei ricordi, mentre scuola e lavoro tornano a bussare prepotentemente alla porta della quotidianità. Come combattere, dunque, la nostalgia e lo sconforto che rischiano di compromettere in modo irreversibile ...

Il capo dei gesuiti : “C’è un complotto per far dimettere Papa Francesco per le sue Idee sui poveri” : Papa Francesco potrebbe, come Joseph Ratzinger, rassegnare le dimissioni prima della fine del suo pontificato? Attenzione, non si tratta di una domanda provocatoria, né di un retroscena giornalistico azzardato, bensì di uno dei temi di cui si è discusso nel corso del dibattito al Meeting di Rimini. Certo, dal Vaticano si sono affrettati a smentire categoricamente un'ipotesi del genere, ma la pulce nell'orecchio è stata comunque messa. La tesi di ...

Formula 1 – Sergio Perez ha le Idee chiare - un ultimatum al team? “Se entro il 2021 non sono in lotta per i podi…” : Sergio Perez e l’addio alla Formula 1: il messicano della Racing Point ha le idee chiare sul suo futuro nel Circus La Formula 1 sta vivendo la sua pausa estiva: dopo le fatiche dello scorso 4 agosto in Ungheria, i campioni delle quattro ruote si stanno godendo le loro vacanze, ricaricando le energie in vista del ritorno in pista, previsto per l’1 settembre. I piloti però, riescono a tenere aggiornati i loro tifosi tramite i ...

Abbigliamento da ufficio - 4 idee Idee per il primo rientro : Sotto la giacca, una bella polo La giacca e i pantaloni sono grigio Abbigliamento da ufficio, ma a stemperarli ci pensa una polo. Anche questa in un colore minerale, magari con un pizzico di azzurro. NB: più saranno chiari e più risalterà la tua abbronzatura. Perfetto per lo studio legale, la sezione marketing in giorni in cui i lavoro c'è ma non è ancora dell tutto riavviato