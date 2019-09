F 1 | GP d' Italia - Pole position per la Ferrari di Charles Leclerc

Charles Leclerc partirà in pole position con la Ferrari nel Gran Premio d’Italia : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia, che si correrà domani alle 15 sul circuito di Monza. Dietro di lui partiranno i piloti della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, seguiti dal Ferrarista

Gp Italia : pole a Leclerc - poi Mercedes : 16.21 pole position di certo insolita per Leclerc a Monza. Il secondo e decisivo giro della Q3, infatti,'salta' per tutti i top drivers a causa di una follia colletiva nel giro di lancio percorso troppo lentamente: solo Leclerc (che era già in testa) e Sainz evitano la bandiera a scacchi. Le Mercedes (Hamilton davanti a Bottas) non possono migliorare la seconda e terza posizione, Vettel la quarta. Ottima prova complessiva delle Renault: ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Gp Italia 2019 : in pista per la pole position a Monza! : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gp Italia 2019: via alla lotta per la pole position a Monza, la Ferrari vuole fare festa con i suoi tifosi.

LIVE F1 - GP Italia 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Leclerc e Vettel affilano le armi per la pole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione qualifiche di oggi Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Italia, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza i team sfrutteranno questa sessione per prepararsi al meglio in vista delle qualifiche. Le prove libere del day-1 sono state un antipasto di quel che ci si aspetta, ovvero una sfida sul filo dei millesimi. ...

F1 - GP Italia 2019 : Leclerc ed Hamilton in lizza per la pole - Vettel vuole inserirsi a Monza : E’ il giorno delle qualifiche del GP d’Italia, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza il time-attack è particolarmente atteso e nel Tempio della velocità ci si aspetta il solito confronto tra la Ferrari e la Mercedes. Le prove libere del day-1 sono state un antipasto di quel che ci si aspetta, ovvero una sfida sul filo dei millesimi. Charles Leclerc, con la Rossa, è stato il più veloce delle FP1 e delle ...

Carolina Stramare è Miss Italia 2019. Polemica tra Balivo e Bianchetti : Miss Italia 2019: vince Carolina Stramare ripescata dalla giuria di qualità Venerdì 6 settembre è andata in onda la finale dell’80esima edizione di Miss Italia. Il concorso di bellezza condotto da Alessandro Greco ha visto anche la partecipazione di Tosca D’Aquino, come ‘disturbatrice’ fuori campo. Tra le finaliste è stata incoronata la più bella del nostro Paese: Carolina Stramare è Miss Italia 2019 e ha raccolto il ...

Volley femminile - Europei 2019 : la griglia delle semifinaliste. Serbia in pole position - Italia per la magia - Turchia insegue : Italia-Serbia e Turchia-Polonia: sono queste le semifinali degli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno sabato 7 settembre alla Sports Hall di Ankara (Turchia). Si preannuncia grande spettacolo nella capitale anatolica con due confronti particolarmente avvincenti che regaleranno grandi emozioni, diamo uno sguardo alla situazione delle quattro squadre e stiliamo una griglia di partenza tra favorite nella corsa verso la conquista del ...

Una finalista è di colore. E a Miss Italia si "ricicla" la polemica razzista : Nino Materi Post sulla concorrente di origine cingalese: «Non puoi rappresentare la nostra bellezza» Correva - anzi, sfilava in passerella - il 1996, con la panterona Danny Mendez, unica Miss Italia di colore. Fu la prima risposta modernamente global a chi, spiazzato dalla novità, si ostinava a difendere il candido orticello epidermico di una non meglio precisata «bellezza Italiana». Ma se già 23 anni fa era anacronistico sostenere ...

Miss Italia 2019 : Gina Lollobrigida rompe il silenzio dopo le polemiche : Gina Lollobrigida replica alle polemiche contro il ritorno di Miss Italia 2019 Sarò Gina Lollobrigida la madrina della serata finale Miss Italia 2019 il 6 settembre prossimo su Rai1, condotta da Alessandro Greco, con la partecipazione straordinaria di Tosca D’Aquino. La diva del cinema internazionale ha rotto il silenzio contro le polemiche sollevate sul concorso di bellezza dalla scrittrice Dacia Marini che, sul Corriere della Sera, si ...

Miss Italia - polemiche sul ritorno in Rai. Colombari : "La politica dovrebbe pensare ad altro" : Lo storico concorso di bellezza, che compie 80 anni, torna in onda su Rai 1, ma la decisione fa storcere il naso a più di...

Moto3 – Arbolino in pole a Silverstone : doppietta Italiana in Gran Bretagna : Arbolino davanti a tutti nelle qualifiche di Moto3 del Gp della Gran Bretagna: doppietta italiana con Dalla Porta a Silverstone E’ iniziato il sabato di qualifiche del Gp della Gran Bretagna: in attesa di vedere chi conquisterà la pole position della MotoGp, in pista a Silverstone sono scesi i giovani della Moto3. doppietta italiana nelle qualifiche inglesi: Tony Arbolino partirà dalla pole position, grazie al tempo di 2.11.631, ...

Giro d’Italia 2020 - Etna in pole position : arrivo terribile a 2850 metri - cronometro con pendenze al 22%. Tutti gli scenari : Il Giro d’Italia 2020 potrebbe arrivare in cima all’Etna, fino ai piedi del cratere di Nord-Est: una tappa della prossima Corsa Rosa potrebbe infatti giungere a Piano delle Concazze, addirittura a 2850 metri s.l.m.! La linea del traguardo sarebbe posta davvero molto vicina al cratere del vulcano più alto d’Europa, sarebbe un avvenimento epocale che sta concretamente prendendo corpo come riporta MeridioNews. Il primo passo verso ...

Geolocalizzazione : l’Italia è in ritardo. Polemica sul 112 Simon poteva salvarsi : Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società italiana sistema 118: «Siamo in grave ritardo per la scelta, solo nostra, di avere un numero unico per le emergenze