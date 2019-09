The Bard' s Tale IV | Director' s Cut porta l' RPG old school su console e migliora la

The Bard’s Tale IV : Director’s Cut disponibile da oggi : inXile Entertainment, lo studio acquisito da Microsoft e fondato da Brian Fargo, è fiero di annunciare che The Bard’s Tale IV: Director’s Cut è ora disponibile per Xbox Game Pass, PlayStation Store e sugli store digitali Steam e GOG per Windows, Mac e Linux. L’edizione fisica è disponibile per PlayStation®4, Xbox One (inclusa Xbox One X) da oggi in Europa e dal 4 ottobre in Nord America. La ...

The Bard's Tale Trilogy e Wasteland 30th Anniversary Edition sono in arrivo su Xbox Game Pass : Con The Bard's Tale IV: Director's Cut e Wasteland 3 all'orizzonte, è un momento fantastico per i fan dei giochi di ruolo su Xbox Game Pass tornare a dove tutto è iniziato con The Bard's Tale Trilogy in arrivo il 13 agosto e l'originale gioco di ruolo post-apocalittico - Wasteland 30th Anniversary Edition - in arrivo entro la fine dell'anno.Il classico del 1985 The Bard's Tale, insieme ai suoi due sequel, ha rivoluzionato e contribuito a ...

The Bard's Tale IV : Director's Cut è un aggiornamento mastodontico e ha una data di uscita su PC - PS4 e Xbox One : inXile entertainment, lo studio diretto dal fondatore di Interplay e co-creatore della serie The Bard's Tale, Brian Fargo, è felice di annunciare che The Bard's Tale IV: Director's Cut arriverà su Xbox Game Pass, PlayStation Store e sugli store digitali di Windows, Mac e Linux, il 27 agosto. L'edizione fisica per PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X) arriverà il 6 settembre. Qui di seguito il comunicato ufficiale con tutte le novità.La ...