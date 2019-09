Fonte : blogo

(Di venerdì 6 settembre 2019) Il veronon ha bisogno di tracotanza, barba lunga, vocione che abbaia. Il veroti strozza con nastri di seta,.Questo diceva Oriana Fallaci e pare una frase stupendamente perfetta questa per descrivere il "modus operandi" di un importante direttore di rete Rai. Lei, rimasta per secoli "tumulata" in oscuri uffici nelle cantine degli splendidi palazzi di mamma Rai dall'infinita tracotanza di unpolitico che non ha abbandonato e difficilmente abbandonerà mai la Rai, cambiandone solo il colore della maglietta indossata, ha coltivato in quel periodo una scorza talmente dura, che ora sembrano barzellette le vicende che si trova a dover risolvere per la sua strada.Tutto appare ai suoi occhi così infinitamente piccolo rispetto al suo recente, che le innumerevoli telefonate e gli altrettanti innumerevoli messaggi che ogni giorno le tempestano (o ...

zazoomnews : Il potere il garbo e lintelligenza davanti ad uno specchio che riflette il passato - #potere #garbo #lintelligenza… - tvblogit : Il potere, il garbo e l'intelligenza davanti ad uno specchio che riflette il passato - SerieTvserie : Il potere, il garbo e l'intelligenza davanti ad uno specchio che riflette il passato -