Borsa | Piazza Affari torna la prima in Europa da inizio anno +20%

Conte ha iniziato i colloqui - LIVE VIDEO | La Borsa vola | Salvini : noi in piazza : Calenda: se Rousseau boccia il nuovo gioverno sarà la fine del Pd. Morcone, tra i candidati al Viminale: "Via il decreto sicurezza".

LIVE - Conte ha iniziato i colloqui | La Borsa vola | Salvini : noi in piazza : Calenda: se Rousseau boccia il nuovo gioverno sarà la fine del Pd. Morcone, tra i candidati al Viminale: "Via il decreto sicurezza".

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari mira ai 21.000 punti - 28 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di superare i 21.000 punti . Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa - 27 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende dati macroeconomici rilevanti dagli Usa. Previsti altri in agenda per la giornata

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l'attesa per Powell - 23 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende le parole di Jerome Powell a Jackson Hole. Pochi i dati macroeconomici in agenda

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 21.000 punti - 22 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda ai 21.000 punti . Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda

Neymar alla Juve piace a Piazza Affari - il titolo bianconero schizza in Borsa : Mentre continua la discussione su quanto sia verosimile la possibilità di Neymar alla Juve, considerando non solo il costo del cartellino, ma soprattutto l’ingaggio del brasiliano, la notizia di mercato uscita ieri ha fruttato bene ai bianconeri. Per quanto non sia possibile sapere se è vera l’operazione piace a Piazza Affari che ha visto subito schizzare il titolo Juve. Dopo l’impennata avuta quest’estate sull’onda ...