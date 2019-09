Ai concerti Ed Sheeran si veste da spiderman e si mescola tra la gente

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Francesca Galici La timidezza di Edè nota a tutti ma il retroscena svelato dal rapper Aitch ha dell'incredibile: pare che l'attore si travesta da Uomo Ragno ogni volta che deve andare a un concerto La riservatezza di Edè nota nel mondo dello spettacolo. Il cantante, autore di successi planetari come Perfect o Shape of you, non avvezzo alla mondanità ma pare non rinunci a partecipare ai. Tuttavia, vista la sua fama non gli è facile passare inosservato come vorrebbe e quindi ha escogitato uno stratagemma piuttosto bizzarro. A raccontare il segreto di Edè stato un suo collega, il rapper Aitch, che ha svelato in che modo il cantante dalla chioma rossa riesce a passare inosservato ae manifestazioni affollate. “Non voglio smascherarlo ma giorni fa Edmi ha confessato una cosa davvero incredibile che fa quando vuole andare a ...

team_world : #EdSheeran-nostro-del-cuore ?? ha annunciato che, dopo essersi esibito per 9 MILIONI DI PERSONE nel corso dei 260 C… - zazoomnews : Ed Sheeran si traveste da Spiderman ai concerti per non farsi riconoscere dai fan - #Sheeran #traveste #Spiderman - HuffPostItalia : Ed Sheeran si traveste da Spiderman ai concerti per non farsi riconoscere dai fan -