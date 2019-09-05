virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-09-2019 -
Dalla Rete Google NewsSicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative - Affaritaliani.it
Sicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative Affaritaliani.it
Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO TRA Roma TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; RIPERCUSSIONI SULLA LINEA FL1 Roma-ORTE, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO TRA Roma TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; RIPERCUSSIONI SULLA LINEA FL1 Roma-ORTE, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA Roma TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A1 MILANO NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 MARCO CILUFFO BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLA RESTANTE RETE STRADALE DELLA Regione. SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA A1 Roma-NAPOLI PER LAVORI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI SUL TRATTO Urbano A24 RIMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA DI FIORENTINI E TANGENZIALE EST SULLA VIA AURELIA SI CIRCOLA SOLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA Regione. DIMINUITO ANCHE IL TRAFFICO NEL TRATTO Urbano A24 RIMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST SULLA VIA AURELIA CODE E RALLENTAMENTI PER UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO DOVE RISULTA PRESSOCHE’ SCORREVOLE ESCLUSO I TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA MENTRE PERMANGONO CODE NEL TRATTO Urbano A24 tra FIORENTINI e Tangenziale IN direzione Roma E SULLA A1 Roma-FIRENZE RALLENTAMENTI PER CANTIERI IN MOVIMENTO NEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO E NEL TRATTO CASILINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI a tratti tra Prenestina e Tiburtina PERMANGONO CODE NEL TRATTO Urbano A24 tra LA TOGLIATTI e Tangenziale Est IN direzione Roma SULLA Roma FIUMICINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. ANDIAMO SULLA A1 Roma NAPOLI DOVE RIMANGONO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO E NEL TRATTO TUSCOLANA E A 24 MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI a tratti tra Prenestina e ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. ANDIAMO SULLA A1 Roma NAPOLI DOVE RIMANGONO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO E NEL TRATTO TUSCOLANA E A 24 MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI a tratti tra Prenestina e ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma- NAPOLI SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E FERENTINO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA RIMANE CHIUSA ANCORA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI L’INTERO TRATTO DA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE PER ALLAGAMENTO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma- NAPOLI SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E FERENTINO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA RIMANE CHIUSA ANCORA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI L’INTERO TRATTO DA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE PER ALLAGAMENTO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA ANCHE IN INTERNA ABBIAMO UN INCIDENTE IN QUESTO CASO ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA SULLA COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA INFINE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA OTTAVIA E SALARIA, SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA COLOMBO E ARDEATINA SI SEGNALANO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA ...