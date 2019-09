US Open – Nadal teme Berrettini? Piovono complimenti | ”picchia forte!”

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) Rafasi congratula con: quantial tennista italiano alla vigilia della semifinale degli USMatteonella storia: il giovane tennista italiano ha raggiunto la semifinale degli US, 42 anni dopo Barazzutti. Adessodeve incontrare un mostro sacro del tennis, per provare a staccare il pass per la finalissima di questo spettacolare ultimo Slam dell’anno, che si sta svolgendo sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Saràil prossimo avversario di, che in conferenza stampa ha speso solo belle parole per l’azzurro: “bravo, sta facendo tanti progressi: picchia forte. L’ho visto giocare contro Monfils. L’italiano sta disputando una grande stagione: è arrivato in semifinale vincendo diversi buoni incontri. Che cosa posso aspettarmi nelle semifinali di uno Slam? ...

