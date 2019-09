Taylor Mega hot | «Il sesso? Per me è importantissimo | se non lo faccio divento nervosa»

Taylor Mega capelli grigi foto : il commento dell’influencer : capelli Taylor Mega: un nuovo look o una scelta momentanea? L’influencer sorprende tutti su Instagram con alcuni video Taylor Mega riesce sempre a far parlare di sé. E non si impegna nemmeno molto per farlo. Questa volta cos’è successo? Ha pubblicato dei video su Instagram con cui ha mostrato il suo (momentaneo?) nuovo look: capelli […] L'articolo Taylor Mega capelli grigi foto: il commento dell’influencer proviene da ...

Taylor Mega fraintesa : "Non parlavo di fatti che mi riguardavano" - : Francesca Galici La storia sui milionari scorretti condivisa da Taylor Mega ha fatto molto discutere, tanto che l'influencer ha dovuto fare marcia indietro, eliminarla e specificare che non c'era nessun riferimento alla sua storia personale La storia condivisa questo pomeriggio da Taylor Mega ha fatto molto discutere. La ragazza ha messo nel suo mirino i milionari, o presunti tali, a quanto pare un po' troppo parsimoniosi e scorretti ...

Taylor Mega contro l’ex? Si dicono milionari e poi non ti restituiscono le cose” : Non è una persona che parla in maniera troppo velata e, in una delle sue ultime Instagram story, Taylor Mega ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di chi si finge ricco. Sebbene in questa occasione abbia scelto di non nominare il destinatario del suo messaggio, però, qualcuno ha pensato che si potesse trattare di Hormoz Vasfi, il milionario iraniano con cui si vociferava avesse una relazione. Un flirt che la influencer non ha mai ...

Taylor Mega attacca l’ex fidanzato milionario : “Che poraccitudine” : Taylor Mega attacca sui social l’ex fidanzato milionario: il piccolo sfogo Taylor Mega attacca il suo ex fidanzato e lo fa senza fare alcun nome. La modella 25enne si lascia andare a un brevissimo sfogo su Instagram, che riguarda appunto un uomo con cui ha di certo avuto una relazione. Potrebbe trattarsi di Hormoz, il […] L'articolo Taylor Mega attacca l’ex fidanzato milionario: “Che poraccitudine” proviene da ...

Taylor Mega - brividi a Venezia. Sfila così sul red carpet - lo squarcio sul davanti manda in tilt i paparazzi : Sul red carpet della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, non poteva mancare l'esplosiva Taylor Mega. L'influencer udinese ha stregato tutti, e catturato l'attenzione dei flash, sfoggiando un abito che davvero in poche possono permettersi. Leggi anche:Scarlett Johansson sul red carpe

Da Giulia De Lellis a Taylor Mega : la carica di chi non sfila a Venezia per il cinema : Si moltiplica anno dopo anno la presenza di influencer ed ex volti noti dei reality show alla Mostra del cinema di Venezia. A sfilare sui red carpet dei numerosi film presentati in occasione del Festival sono stati, tra gli altri, Giulia De Lellis, Taylor Mega, Alex Belli, Sonia Lorenzini e Andrea Cerioli. Anche la Mostra, sempre più anno dopo anno, diventa palcoscenico social.

Taylor Mega lascia il segno : ‘trasparente’ sul red carpet a Venezia : Taylor Mega lascia il segno: ‘trasparente’ ed esplosiva sul red carpet a Venezia. I fan all’assalto. Lei: “Non resisto” Non poteva mancare l’esplosiva Taylor Mega su una delle passerelle più glamour d’Italia, il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. E infatti non è mancata, così come non è mancato il suo stile inconfondibile, […] L'articolo Taylor Mega lascia il segno: ...

Taylor Mega sfogo : “La mia vita non è una passeggiata” : Momenti difficili per l’influencer Taylor Mega, una confessione inaspettata Anche la vita di Taylor Mega può essere faticosa? A detta della famosa influencer sì: non è sempre facile apparire senza difetti, al massimo della forma fisica. Non appena ha lasciato Catania – dove ha trascorso le sue vacanze -, ha immediatamente pensato di andare in […] L'articolo Taylor Mega sfogo: “La mia vita non è una passeggiata” ...

Taylor Mega e il livido quadrato/ Il manager : 'Sei andata con uno con la cap*ella..' : Taylor Mega, strano livido sulla gamba e frecciatine hot dal suo manager sui social: 'Sei andata con uno che...' ecco il loro scambio di battute

Gf - Taylor Mega posa con un elettrostimolatore per addominali e il web insorge : La web influencer ha condiviso una nuova foto sexy sul suo profilo Instagram che sembra aver diviso a metà l'opinione del web. Dopo essere diventata protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Taylor Mega continua a dividere l'opinione degli italiani. A far parlare dell'ex gieffina, nelle ultime ore, è la nuova foto sexy pubblicata dalla web influencer sul suo profilo Instagram. Un'immagine che ...

Taylor Mega - dedica a sorpresa : “Sei l’eccezione” : Parole importanti per Taylor Mega: l’esperienza al Grande Fratello le ha permesso di farsi conoscere e apprezzare per com’è davvero Taylor Mega riceve giornalmente delle dediche stupende: alcune la colpiscono più di altre e, quando le arrivano dritto al cuore, le commenta personalmente. Prima della sua partecipazione al Grande Fratello come “concorrente speciale”, in tanti […] L'articolo Taylor Mega, dedica a ...

Taylor Mega si commuove con i suoi fan : Per me questo è il massimo : Taylor Mega non trattiene l’emozione a seguito di un incontro inaspettato con una fan per le vie di Milano e condivide le emozioni che ogni giorno i suoi follower le regalano. Taylor Mega è uno dei personaggi del momento. Influencer e regina dei reality, la modella friulana ha un seguito pazzesco di cui lei si prende cura costantemente. Ed è proprio un episodio accaduto di recente l’ulteriore conferma dello stretto legame che la ...

“Per me è il massimo”. E Taylor Mega si commuove : un incontro davvero inaspettato : Siamo abituati a vederla in forma smagliante, sempre tirata a lucido, quasi austera. Stavolta Taylor Mega appare come non l’avevamo mai vista. Da quando ha trovato il successo, ovvero dai salotti di Barbara D’Urso e dalla partecipazione alla Casa del Grande Fratello 16, l’influencer, anzi, l’influencer marketing come ama definirsi, ha trovato veramente sempre più seguaci a pendere dalle sue labbra. E lei li riempie di contenuti. Dalle immagini ...

Taylor Mega emozionata su Instagram - incontro inaspettato : “Per me è il massimo” : Taylor Mega non trattiene l’emozione, ecco cosa è successo all’influencer Taylor Mega è uno dei personaggi più in vista del momento. Nata come influencer su Instagram, anzi lei si definisce influencer marketing, precisando sempre, l’abbiamo poi conosciuta meglio durante la breve permanenza all’Isola dei famosi. E ancor di più, Taylor si è fatta conoscere nei […] L'articolo Taylor Mega emozionata su Instagram, ...