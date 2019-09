Questa mamma sale a bordo di un aereo con il figlio e stupisce tutti

Fonte : dilei

(Di giovedì 5 settembre 2019) Unalo sa bene quanto può essere faticoso affrontare un volo di 14 ore con un bambino di soli quattro mesi. Cimentarsi in un viaggio così lungo, senza pause di varia natura, può comportare alla noia o alla stanchezza dei bambini, specie se così piccoli. Un genitore sa che affrontare un lungo volo non è mai una cosa semplice, soprattutto e si tratta della prima esperienza del, sicuramente era consapevole di tutte le difficoltà del caso è così, ha deciso di organizzarsi per fare si che questo viaggio risultasse meno faticoso per lei, ma soprattutto per i passeggeri che avrebbero condiviso con lei il volo. E così, ladi un bimbo di quattro mesi, è partita da Seoul, in Corea del Sud per raggiungere San Francisco, negli Stati Uniti, insieme a suo. Quello sarebbe stato il primo viaggiodi Junwoo, questo il nome del piccolo. Oltre ad essere stata ...

scialpi : Che dite?!? Se da oggi dichiaro anni 35!invece di 57 ! ?????? P.S grazie Mamma! Un po’ di autostima aiuta in questa so… - Keryna_ : @Vartaestic Allora c'è questa ff stupenda ti giuro che si chiama Ombra di un Inetto. Non è taekook ma merita tantis… - AcquerAcquArt : RT @GabriellaBargh1: QUESTA ADOZIONE È URGENTE X QUESTO PICCINO E TANTO BELLINO FORZA RTRTRTRT HA BISOGNO DI ESSERE PRESO TRA LE BRACCIA D… -