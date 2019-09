Precorre i tempi EMUI 10 | su Huawei P30 la registrazione alla beta partita

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) Rispettotabella di marcia,10. Sui nuovissimiP30 e P30 Pro il primo atterraggio della nuova interfaccia proprietaria era atteso fra tre giorni, esattamente da domenica 8 settembre. Eppure, in queste ore, sono già partite le registrazioni proprio per questa importante fase. La buona novella giunge dCina, come potrebbe essere altrimenti. Proprio nella madrepatria del produttore asiatico, direttamente sul sito del brand di successo, è stato aperto un thread del forum ufficiale con i riferimenti ad10 perP30. I posti a disposizione per provare in anteprima il nuovissimo aggiornamento non sono molti, ossia 2000 e non di più. Non è cosa nuova tuttavia che, in queste occasioni, si preferisca limitare a una piccola nicchia la sperimentazione di firmware del tutto nuovi. Per essere precisi, la nuovaper10 è dedicata ai ...

wordweb81 : Precorre i tempi EMUI 10: su #HuaweiP30 la registrazione alla beta partita - OptiMagazine : Precorre i tempi #EMUI10: su #HuaweiP30 la registrazione alla beta partita - foxydwarf : @HMQueenBee Precorre i tempi quando l'evoluzione ci avrà cancellato il quinto dito. -