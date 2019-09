Luigi Di Maio | il giuramento al Colle | sguardi di fuoco con Giuseppe Conte | la conferma

Luigi Di Maio ministro degli Esteri. Per carità - le lacune si colmano : ma era necessario? : Il ministero degli Esteri riesce difficile all’avvocato Giuseppe Conte, presidente del Consiglio confermato. Nel suo primo governo, aveva scelto – o glielo aveva scelto il presidente Mattarella? – una persona qualificata, competente, garbata e con consuetudini e frequentazioni internazionali, specie europee, Enzo Moavero Milanesi, che era però un politico peso mosca. E, così, Moavero s’è visto poco e sentito meno, mentre il lavoro da ministro ...

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte - retroscena : lite furibonda su Fraccaro - "qui salta tutto" : Il governo M5s-Pd parte male, malissimo. Non soltanto per i veti incrociati tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi, quest'ultimo leader di fatto dei democrat. Ma anche per quello che emerge dai retroscena di stampa, la ragione per la quale la lista dei ministri ieri, mercoledì 4 settembre, si è fatta atte

Luigi Di Maio agli Esteri - la Merkel telefona a Mattarella : rabbia della cancelliera tedesca : La cancelliera tedesca Angela Merkel avrebbe chiamato al telefono il presidente Sergio Mattarella per esprimergli tutta la sua irritazione dopo aver sentito che Luigi Di Maio, ex vicepremier pentastellato, prenderà il posto di Enzo Moavero Milanesi e diventerà ministro degli Esteri del nuovo governo

Sergio Mattarella - l'indiscrezione : perché Luigi Di Maio ministro sarebbe un problema per il capo dello Stato : I tempi della salita al Colle di Giuseppe Conte si sono allungati: Sergio Mattarella, intorno alle 14.30, era ancora in attesa di ricevere la lista dei ministri che comporranno la nuova squadra di governo giallorossa. Motivo di questo ritardo - a quanto riporta Il Giornale - ci sarebbero due questio

Vittorio Feltri - lo sfottò a Luigi Di Maio : "Perché mi rallegra vederlo ministro degli Esteri" : "Mi rallegro sapendo che Luigi Di Maio sarà ministro degli Esteri", ironizza Vittorio Feltri in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Un "ruolo", scrive il direttore di Libero, "che richiede la conoscenza dell'inglese, cioè una lingua priva del congiuntivo ignoto anche a Gigino". E conclude: "

Matteo Salvini attacca Luigi Di Maio : "Farà il ministro di Maria Elena Boschi" : "È un governo che non dura, il collante delle poltrone può tenerti insieme per qualche mese, ma non per anni". Matteo Salvini, ospite ad Agorà Estate su Rai 3, attacca il nuovo esecutivo giallo-rosso e l'ex alleato Luigi Di Maio e si dice convinto che quando si tornerà alle urne la Lega stravincerà:

Matteo Renzi subito contro Luigi Di Maio : "Un ministro che sa l'inglese come l'italiano - male" : E che inciucio sia, ratificato dalla piattaforma Rousseau. Nasce il governo di Pd e M5s, a breve il giuramento e la squadra dei ministri, i cui nomi però sono nel frattempo già trapelati (pochi dubbi relativi a poche caselle). Squadra di ministri che si preannuncia debole, soprattutto da parte dei d

Luigi Di Maio avverte Matteo Renzi : "Chi tradisce si prende le sue responsabilità" : Movimento 5 stelle e Pd non hanno nemmeno cominciato a governare insieme e già se le danno. "Se mi fido di Matteo Renzi?", attacca Luigi Di Maio: "Per me c'è un programma di governo adesso, e in quel programma ci sono le persone, i cittadini. Ora, qui non si tratta di staccare la spina, tradire qual

Rousseau - sconfitti Luigi Di Maio e Davide Casaleggio : chi sono i due veri vincitori : Via libera al governo giallo-rosso dalla piattaforma Rousseau dove si sono registrati oltre 63mila sì (il 79,3 per cento) e 16.488 no (20,7 per cento). Gli iscritti hanno dunque approvato la nascita di un esecutivo M5s-Pd ma, come nota Dagospia in un flash sui risultati della votazione, ci sono due

Luigi Di Maio - Giorgia Meloni e il nuovo "lodo Alfano" : così il Pd farà fuori il capo politico M5s : "Il Pd avrebbe proposto a Di Maio la poltrona di Ministro degli Esteri. La stessa che aveva dato ad Angelino Alfano". A riprendere la voce che circola da qualche ora è Giorgia Meloni che, dal suo profilo Twitter, punta il dito. Il capo politico dei Cinque Stelle ha infatti deciso di rinunciare al ru

Luigi Di Maio : accolti i 20 punti M5S nel programma di Governo : "Buongiorno, posso dirvi già da ora che tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al Presidente Conte sono affrontati nel programma

Luigi Di Maio rinuncia alla poltrona di vice premier - accordo a un passo : Luigi Di Maio rinuncia alla poltrona di vice premier, accordo a un passo Anche l’ultimo paletto sembra essere stato rimosso. Di Maio rinuncia alla vicepresidenza del Consiglio dei Ministri, dopo le pressioni arrivate sia dal Partito Democratico – prendendo forse in contropiede il capo politico del M5S, proponendo di eliminare la figura del vicepremier – sia dall’interno dello stesso Movimento. Il maggior contestatore ...

Luigi Di Maio - ambizione suicida : "Vuole un altro ministero". Dove potrebbero spedirlo : finito : Ha rinunciato al ruolo di vicepremier, Luigi Di Maio, ma non a quello di un ministero di peso. L'ormai ex titolare di Mise e Lavoro, due dicasteri di importanza cruciale, non si rassegna e anzi rilancia: vuole il Viminale. Dal Pd però frenano, considerando a ragione il Ministero degli Interni come i

Luigi Di Maio - le pressioni private di Grillo : "Come alla Standa". Umiliato - retroscena sul passo indietro : La rinuncia a fare il vicepremier Luigi Di Maio l'ha motivata, con un video su Facebook, tirando in ballo il medesimo passo indietro dal fronte Pd. Ma la verità, spiegano vari retroscena incrociati, è che sul leader del M5s sono arrivate le pressioni fortissime da parte del fondatore, Beppe Grillo.