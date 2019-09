LIVE Stati Uniti-Giappone basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | 43-17 | ampio divario tra le

Fonte : oasport

(Di giovedì 5 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43-17 Bella penetrazione di Hiejima contro Walker 43-15 Gran bella palla di Mitchell per Barnes che accorre dalla linea di fondo e segna 41-15 Quantomeno il time out di Lamas un effetto l’ha avuto: svegliare il, Baba a segno da tre 41-12 Due tiri liberi per Myles Turner, ne va a segno uno 40-12 Ci prova dalla media e stavolta segna Hiejima 40-10 Non cambia assolutamente niente: Harris spara la tripla dall’angolo dopo un’altra bella circolazione USA 37-10 COME VOLA JAYLEN BROWN! Tre marce in più rispetto a tutti, time out chiamato da Lamas con 6’54” da giocare nel secondo quarto, e il coach argentino delè chiarissimo: “We are looking, they play”. Noi stiamo a guardare, loro giocano. 35-10 Walker da tre!che sta diventando quasi imbarazzante in questa fattispecie E ...

