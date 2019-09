Fonte : lastampa

(Di giovedì 5 settembre 2019) 42 anni dopo Barazzutti il romano è tra i migliori 4 del torneo di Flushing Meadows: maratona di quasi 4 ore conclusa 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (7-5)

LaStampa : Immenso Berrettini, in semifinale agli Us Open: battuto Monfils al tie break del 5° set - LaStampa : 42 anni dopo Barazzutti il romano è tra i migliori 4 del torneo di Flushing Meadows: maratona di quasi 4 ore conclu… - MundoNapoli : Us Open: Un immenso Berrettini conquista la semifinale -