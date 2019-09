Governo | Orlando a Calenda | ‘Gentiloni in Ue è riformismo | Pd tua casa’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Roma, 5 set. (AdnKronos) – “Con l’indicazione di Paolo Gentiloni come commissario l’Italia torna in Europa a testa alta. Ilè questo Carlo, ottenere il meglio nelle condizioni date. La sua casa è il Pd. La tua casa”. Lo scrive su twitter Andrea, vicesegretario dem. L'articolo, ‘Gentiloni in Ue è, Pd tua casa’** CalcioWeb.

matteosalvinimi : #Salvini: Sulla Famiglia che cosa farà il nuovo governo? Un consiglio dei ministri a #Bibbiano? E sulla Giustizia?… - petergomezblog : Governo, la diretta – Di Maio: “Avanti con i nostri punti o si torni al voto”. Orlando: “Se ha cambiato idea parli… - LegaSalvini : ?? AI COLTELLI! GOVERNO: ORLANDO 'INACCETTABILE SE VOTO ROUSSEAU CONFLITTO COSTITUZIONE' ROMA (ITALPRESS) - 'Non es… -