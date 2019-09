Formula 1 – Leclerc grintoso in vista di Monza | “io e Vettel abbiamo un compromesso Nel

Formula 1 - a Monza la sfida tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc : cosa c'è in ballo - davvero : Vigilia particolare in attesa delle prove libere a Monza per l’inizio del Gp d’Italia. Il gran premio nella città brianzola vedrà infatti come sempre una forte presenza di tifosi Ferrari che stavolta hanno un motivo in più per arrivare in gran massa, dopo il successo di Charles Leclerc nell’ultimo g

Formula 1 – Leclerc omaggia l’Italia : svelato il casco speciale per il Gp di Monza [VIDEO] : Charles Leclerc a Monza con un casco speciale: svelato sui social l’elmetto del giovane monegasco della Ferrari per il Gp d’Italia E’ tutto pronto a Monza per il nuovo e attesissimo appuntamento stagionale di Formula 1. Dopo la vittoria di Leclerc in Belgio, i tifosi della Ferrari non vedono l’ora di vedere i loro idoli sfrecciare in pista, sperando in una festa italiana sul circuito brianzolo. Charles Leclerc, ...

Formula 1 – Festa 90 anni Ferrari - bagno di folla per Leclerc : “ho sempre tifato la Rossa - vedervi qui è un sogno” : Charles Leclerc tifatissimo in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari: il pilota monegasco emozionato per l’affetto dei tifosi bagno di folla in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari. Grande boato per Charles Leclerc, fresco vincitore della gara di Spa, primo successo stagionale della Scuderia di Maranello. Il giovane pilota monegasco, considerato il presente e il futuro della ...

Formula 1 – La prima vittoria - il rapporto con Vettel e quella previsione futura - Leclerc svela : “tra 5 anni mi vedo ancora in Ferrari e…” : Leclerc ci crede: il giovane monegasco carico e motivato dopo la vittoria a Spa! Ecco come il Ferrarista si vede tra 5 anni E’ tutto pronto a Monza per l’attesissimo Gp d’Italia di Formula 1. Dopo lo spettacolo dello scorso weekend a Spa, seppur con un dolore atroce per la scomparsa di Hubert, i tifosi della Ferrari sono carichi e motivati grazie alla vittoria di Charles Leclerc, per la prima volta in carriera sul gradino ...

Formula 1 - Leclerc realizza un sogno : “fin da piccolo ho sognato di guidare una Ferrari sul circuito di Monza” : Il monegasco ha rivelato di essere contento di guidare una Ferrari a Monza, realizzando un sogno che aveva fin da bambino Pochi giorni fa ha vinto la sua prima gara in Formula 1, tagliando per primo il traguardo del Gp di Spa e diventando il più giovane vincitore nella storia della Ferrari. Charles Leclerc adesso ha un nuovo obiettivo, imporsi anche nella gara di casa per il Cavallino, quella di Monza. photo4/Lapresse Intervistato al sito ...

Formula 1 - Mattia Binotto svela : “chi favorire tra Vettel e Leclerc? Vi dico come ci comporteremo” : Il team principal della scuderia di Maranello ha fatto chiarezza su un’eventuale gerarchia tra piloti in casa Ferrari Ottenuta la prima vittoria in stagione con Leclerc, la Ferrari adesso si lancia subito a caccia del bis a Monza, dove le caratteristiche del circuito sorridono alle Rosse. photo4/Lapresse Servirà comunque un’impresa per tenere a bada Mercedes e Red Bull, avversarie temibili che non hanno intenzione di cedere un ...

Formula 1 – Leclerc elogiato e Vettel difeso - Domenicali non ha dubbi : “Charles mi ricorda Lauda - ma Seb non ha abdicato” : Stefano Domenicali si complimenta con la Ferrari: le parole del presidente Lamborghini dopo la vittoria di Leclerc a Spa Weekend agrodolce a Spa: la Ferrari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, con Leclerc per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio in F1. Il giovane monegasco ha voluto ricordare ed omaggiare il suo collega e amico Anthoine Hubert, scomparso nell’incidente di sabato pomeriggio in Gara-1 di ...

Formula 1 - Horner ammette : “gara fantastica di Albon a Spa. Leclerc? Giusto che abbia vinto lui” : Il team principal della Red Bull ha parlato dopo il Gran Premio del Belgio, soffermandosi anche sulla vittoria di Leclerc dedicata a Hubert Buona la prima per Alexander Albon al volante della Red Bull, il pilota anglo-thailandese ha chiuso al quinto posto il Gp del Belgio, al termine di una grande rimonta partita dal diciassettesimo posto. photo4/Lapresse Una giornata in chiaroscuro per la Red Bull, costretta ad incassare il ko di Max ...

Formula 1 – Dov’è Seb? Vettel si nasconde tra i meccanici per non rubare la scena a Leclerc : il gesto nella foto di squadra a Spa è da applausi [VIDEO] : Vettel vero signore: il gesto durante la foto di squadra dopo la vittoria di Leclerc a Spa è speciale Un fine settimana ricco di emozioni a Spa: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, sul circuito del Belgio, dedicandola ad Anthoine Hubert, il 22enne scomparso nel tragico incidente di sabato in Gara-1 di F2. Leclerc ha trionfato anche grazie al lavoro di squadra: Sebastian Vettel è stato fondamentale per tenere ...

Formula 1 – Leclerc trionfa a Spa - il team radio del ferrarista è davvero speciale [VIDEO] : Leclerc emozionato e commovente: il team radio del giovane monegasco dopo la vittoria a Spa è speciale Charles Leclerc ha ottenuto ieri la sua prima vittoria in carriera in Formula 1: il giovane monegasco, grazie al lavoro di squadra con Sebastian Vettel, che si è sacrificato per aiutarlo, si è aggiudicato il Gp del Belgio, al termine di un weekend dunque agrodolce. Leclerc ha dedicato la sua vittoria ad Anthoine Hubert, collega e amico ...

Formula 1 – Daniel Ricciardo commovente sui social : i complimenti a Leclerc sono strappalacrime [FOTO] : Daniel Ricciardo da applausi: il post social per la prima vittoria di Leclerc è commovente Weekend ricco di emozioni contrastanti a Spa: la Ferrari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, col primo successo in carriera in Formula 1 di Charles Leclerc. Festeggiamenti moderati, però, in Belgio, dove è stato impossibile non pensare ad Anthoine Hubert, il 22enne francese morto sabato pomeriggio in Gara-1 di Formula 2. Una domenica ...

Formula 1 - la rivelazione di Pierre Gasly : “vi dico cosa ho chiesto a Leclerc prima della gara” : Il pilota francese ha rivelato la richiesta presentata a Leclerc prima del Gp del Belgio per ricordare al meglio lo sfortunato Hubert Il week-end di Spa sarà ricordato per la tragedia che ha colpito la Formula 2, costretta a piangere la morte di Anthoine Hubert, avvenuta all’Eau Rouge dopo un tremendo incidente con Correa. Il pilota francese era molto amico di Pierre Gasly e Charles Leclerc, protagonisti oggi nella gara di Formula 1 ...

Formula 1 - Toto Wolff spiazza tutti : “dobbiamo essere orgogliosi che abbia vinto proprio Leclerc” : Il team principal della Mercedes ha parlato dell’esito del Gran Premio del Belgio, soffermandosi anche sulla morte di Anthoine Hubert Giornata tutto sommato positiva per la Mercedes a Spa, il team campione del mondo porta entrambi i propri piloti sul podio, con Hamilton e Bottas alle spalle di Leclerc. Lapresse Un risultato soddisfacente per Wolff, considerando che non si trattava certamente di un circuito favorevole alle Frecce ...