Donna carbonizzata Il killer è l' ex fidanzato

Donna carbonizzata in un fienile a Bologna - fermato il fidanzato : La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per omicidio e distruzione di cadavere in seguito alla morte della 32enne marocchina. Il suo compagno è stato fermato. È giallo a Castello d'Argile, in provincia di Bologna, dove il cadavere di una Donna carbonizzato è stato ritrovato in un casale abbandonato il tre settembre. Il fienile era andato a fuoco il giorno prima non si sa ancora per quale motivo.\\ In un primo momento durante le ...

