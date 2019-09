Conte bis | c’è chi dice no | la carica dei 5Stelle scontenti dell’alleanza con il Pd

I nomi nella lista dei ministri del Conte bis di cui avremmo fatto a meno : Foto di gruppo per il giuramento (foto: Riccardo De Luca/Anadolu Agency via Getty Images) È passato solo un anno e pochi mesi da quando siamo piombati in un inferno giallo-verde: un ministro dell’Interno impegnato più ad aggiornare la sua timeline Twitter con proclami razzisti infarciti di foto di Nutella che non a fare quello che una carica istituzionale richiede, ovvero lavorare; un ministro delle Infrastrutture che faceva a gara con sé stesso ...