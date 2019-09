Regime Forfettario 2020 | requisiti partite Iva | si torna ai vecchi limiti?

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 4 settembre 2019)Iva, siai? La flat tax al 15% per leIva che percepiscono redditi annui fino a 65.000 euro è stato un progetto fortemente voluto dalla Lega che sarebbe evoluto nel prossimo anno, con aliquota al 20% (anziché al 15%) per chi percepisce redditi tra 65.000 e 100.000 euro annui. Vi era poi il progetto di una flat tax anche per le famiglie, ovvero per le persone fisiche. È logico pensare che con la caduta della Lega dal governo questo progetto tramonterà. Ma ilsubirà modifiche e cambiamenti importanti o resterà così com’è?2019: un po’ di numeri La “tassa piatta” al 15% per chi percepisce redditi fino a 65 mila euro ha dato un ulteriore slancio all’apertura delleIva. Come scrive Il Sole 24 Ore, citando dati risalenti a 2 mesi, sono più di 411 mila le...

