Pensione anticipata | ipotesi PD quota 100 | uscita a 64 anni | contributi 12 mesi alle madri

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Rivive la riforma delle pensioni di Elsa Fornero con il piano del partito democratico per tagliare le pensioni anticipate a100. Le mani dei Dem arrivano sugli assegni della misura difortemente voluta da Matteo Salvini e dall'altro partito di Governo, il M5S, rischiando di causarne una forte rimodulazione con il ripristino dei meccanismi proprio della riforma Fornero. Per il Pd, scrive il quotidiano Repubblica, sarebbe meglio sterilizzare l'aumento dell'Iva che salvare le pensioni a100. Sarà su questa base che si proietterà il tavolo della riforma pensionistica del possibile nuovo Governo tra M5S e Pd: ma, secondo quanto riporta il quotidiano, si tratterà più probabilmente di una modifica, per quanto profonda, e non di un'abolizione. L'alt improvviso alla misura che consente l'a 62e con 38 diprovocherebbe gravi disparità (e ...

StefaniaSiben : @rubenbassani @Agenzia_Ansa La scelta è tra andare in pensione anticipata con una pensione da fame per gli ultimi a… - MariaConversano : @ale87bs @matteorenzi Infatti, così come è stata concepita, quota 100 è una grande cavolata. Manda in pensione anti… - finanza_online : #Contebis partirà da ritocchi alla #pensione anticipata. Il M5s sta pensando a una riedizione dell'Ape sociale. Per… -