Letizia di Spagna copia l’abito blu a pois e incanta il Palazzo

Un documentario per Letizia Ortiz. La regina di Spagna torna in tv - : Carlo Lanna A 16 anni dalla sua ultimo telegiornale, Letizia Ortiz torna in tv per "Professione: regina", una serie di documentari sulle sovrane più famose del secolo Sono passato più di 16 anni dal momento in Letizia Ortiz ha condotto il suo ultimo telegiornale. Ora è la regina di Spagna ed è legata in un matrimonio solido e pieno d’amore con il sovrano Felipe. Come ha riportato Vanity Fair, la regina sarebbe pronta a tornare in tv ...

Letizia di Spagna ricicla la maxi gonna. Ma questa volta sbaglia : Letizia di Spagna si incontra col Ministro Jose Guirao per visitare le sale María Moliner e Larra della Biblioteca Nazionale. Probabilmente è l’ultimo impegno ufficiale prima delle vacanze che la Regina trascorrerà a Maiorca con il marito Felipe e le figlie, Leonor e Sofia. Per l’occasione Letizia sfoggia un’importante gonna con decori floreali blu e viola, firmata Adolfo Domínguez. Costo? 128 euro. È la terza volta che la ...

Letizia di Spagna osa col look da adolescente e supera la prova : Letizia di Spagna è ancora al lavoro e si presenta all’inaugurazione dei corsi della Scuola Internazionale di Musica a Oviedo con un abito che solo lei può indossare. La Regina ha sfoggiato un vestito verde smeraldo con fiori rossi e viola, dalla gonna leggera e asimmetrica ed elastico in vita. Costo: 225 euro, ma coi saldi può essere vostro a 180. L’abito è firmato Maje Paris, marchio preferito dalle adolescenti reali. Pare che ne ...

Letizia di Spagna - gaffe in pubblico. Ma è splendida con l’abito di Melania Trump : Letizia di Spagna con suo marito Felipe ha ricevuto a Palazzo la campionessa di nuoto Ona Carbonell. La Sovrana di solito sempre impeccabile è stata protagonista di una divertente gaffe che ha coinvolto il Re. Sua Maestà ha salutato con alcune frasi di circostanza la Carbonell per poi introdurre la moglie che da protocollo doveva trovarsi alla sua destra. Felipe si è voltato dunque dove pensava di trovarla, ma lei non c’era. Letizia ...

Letizia di Spagna sorprende in pizzo rosso. E lavora più di Kate Middleton : Letizia di Spagna si è recata a Valencia per partecipare alla presentazione del Centro internazionale sull’alimentazione sostenibile. E ha incantato tutti. Dopo l’abito fucsia firmato Carolina Herrera, la Regina ha osato ancora una volta col colore. Ha sfoggiato infatti un vestito rosso di pizzo della stessa stilista che ultimamente pare sia entrata nelle grazie della Sovrana, scavalcando Hugo Boss. Letizia mostra di nuovo le spalle, ...

Letizia di Spagna osa con l’abito optical riciclato ed è un successo : Letizia di Spagna torna in pubblico per un meeting sui media a Madrid e stupisce ancora. Dopo l’abito di Zara a meno di 20 euro, la Regina indossa un vestito di Hugo Boss, il suo stilista preferito. Si tratta di un abito optical, a righe verticali bianco e nero, con cintura in vita e di nuovo senza maniche. Un dettaglio che caratterizza quasi tutti i look estivi della moglie di Felipe, che si contraddistingue anche per un altro aspetto: ...

Letizia di Spagna è incantevole col look regale da meno di 20 euro : Letizia di Spagna supera se stessa e si presenta alle udienze a Palazzo Zarzuela con un abito che costa meno di 20 euro. Si tratta di un vestito di tweed bianco e blu, con scollo a barca e cintura bassa, firmato Zara, uno dei marchi low cost preferiti dalla Sovrana, ma anche da Kate Middleton. A dir la verità, l’abito costa circa 77 euro. Ma il prezzo è stato ribassato, visto che siamo in periodo di saldi. Pare per altro che il capo sia ...

Rimprovero per Letizia Ortiz da parte del Re Felipe di Spagna. Gelo di fronte ai fotografi - : Carlo Lanna Proverbiale gaffe per la Regina Letizia Ortiz che pubblicamente viene ripresa dal Re Felipe, ma la sovrana non si scopone Non è passata inosservata la gaffe di Letizia Ortiz avvenuta oggi, 12 Luglio, durante un ricevimento ufficiale della residenza reale di Madrid. La moglie del Re Felipe di Spagna è stata protagonista di un errore troppo sconviene che è andato contro il buon costume di corte. Il video di quanto accaduto ...

Letizia di Spagna osa con l’abito fucsia e i tacchi killer : Letizia di Spagna è splendida con un incantevole abito fucsia. La Sovrana mette a segno un’altra vittoria in fatto di stile col look firmato Carolina Herrera, che sfoggia alla consegna annuale degli Reina Letizia 2019 Awards, premi che portano il suo nome, in quanto madrina dell’evento. Dopo il look romantico, Letizia ha stupito tutti scegliendo un colore insolito per lei, dato che abitualmente predilige tinte neutre o scure. Ma il ...

Letizia di Spagna - regina di stile con abito low cost da 100 euro (riciclato per la terza volta) : Letizia di Spagna, regina di stile e regina del popolo. Nelle scorse ore, la Sovrana si è fatta notare per aver riciclato per la terza volta un abito low cost (costato all’incirca 100 euro) senza perdere eleganza e regalità. Lo riporta il Daily Mail.La moglie di Felipe, infatti, ha partecipato al meeting all’Associazione AECC (Spanish Association Against Cancer) a Madrid, sfoggiando un abito con ricami e stampe ...