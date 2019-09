Governo Conte bis | l' elenco ufficiale dei ministri

Zingaretti benedice il Governo Conte bis : "Abbiamo fermato Salvini" : Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, benedice la nascita del governo Conte bis. Dopo che Matteo Salvini ha staccato la spina all’esecutivo gialloverde, i dem hanno sin da subito teso una mano (seppur con qualche distinguo iniziale) al Movimento 5 Stelle. Ieri sera è arrivato l’ok degli attivisti pentastellati tramite la piattaforma Rousseau, oggi - ultimato il programma - Giuseppe Conte è salito al Colle per sciogliere la ...

Governo - nasce il Conte bis. Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro sottosegretario. Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : La fumata bianca è arrivata: il premier Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo, e ci sono già i nomi: da Di Maio agli Esteri a Boccia agli...

Rating - arriva il primo successo del Governo Conte bis Standard and Poor's : può migliorare il giudizio sull'Italia : Non solo il calo dello spread e il rialzo della Borsa di Milano, la nascita del governo Conte bis porta con sé un'altra ottima notizia economico-finanziaria, soprattutto in vista della Legge di Bilancio e della trattativa con Bruxelles (con l'occhio sempre puntato sul debito... Segui su affaritaliani.it

Morelli (Lega) : “Conte da avvocato del popolo a maggiordomo Ue. Governo più rosso di sempre” : “Governo Conte due? E’ sostanzialmente l’esecutivo di Merkel e Macron. Purtroppo l’Italia torna a essere schiava dell’Europa. E il cosiddetto avvocato del popolo, cioè il premier Conte, è diventato molto semplicemente il maggiordomo dell’Europa. E’ il Governo dei poteri forti e il Governo più rosso di sempre”. E’ il commento a caldo sulla nuova compagine governativa, pronunciato ai microfoni di Radio Radicale da Alessandro Morelli, parlamentare ...

Dodici debuttanti al Governo - tutti i volti nuovi del Conte bis : Almeno nei nomi, la discontinuità sembra un tratto del governo Conte bis: sono 12 i debuttanti assoluti sui 21 ministri del neonato esecutivo; 5 invece i 'promossi' da incarichi di sottogoverno. Ad aver già guidato un dicastero sono solo in 4: Luigi Di Maio, che dal Mise e dal Lavoro trasloca agli Esteri; Dario Franceschini, che dopo la parentesi del Conte I torna a guidare i Beni Culturali; e poi i confermati Alfonso Bonafede alla Giustizia e ...

Nasce il "Conte bis" : ecco chi sono i ministri del nuovo Governo : Ministeri chiave al Pd, i 5 stelle tengono le chiavi di Palazzo Chigi ma anche il dicastero del lavoro e lo Sviluppo...

Governo Conte 2 - Bonafede : “Sulla giustizia ambizioni importanti”. E sull’accordo M5s-Pd Spadafora risponde con una battuta : “Nodi prescrizione e riforma del Csm da fare insieme al Pd? Ci sarà tempo per occuparsene, abbiamo ambizioni importanti”. Taglia corto dopo la conferma come Guardasigilli, Alfonso Bonafede, confermato come ministro della giustizia anche nel Conte 2, questa volta nella nuova cornice della maggioranza Pd-M5s. Al ministero dello Sport e delle Politiche giovanili ci sarà invece l’ex sottosegretario Vincenzo Spadafora, sempre ...

Governo Conte 2 - Salvini commenta i nuovi ministri e sfotte Di Maio : “Lui - agli Esteri…” : “Di Maio agli Esteri, Di Maio agli Esteri”. Poi un lungo silenzio. “Chapeau. Uno che passa dal Lavoro agli Esteri nel giro di due settimane. Io non ce la farei. Il potere delle poltrone“. Matteo Salvini, dopo la lettura da parte di Giuseppe Conte della lista dei componenti del nuovo Governo, ha commentato i ministri. E si è soffermato sull’ex alleato, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. L'articolo Governo ...

Chi sostiene il Governo Conte in Parlamento - quali sono i numeri e cosa succede adesso : La prima prova che dovrà affrontare il governo Conte 2 è il voto di fiducia in Parlamento. Se alla Camera non ci sono problemi, diverso è il discorso per il Senato, dove la maggioranza ha numeri più ballerini. Ecco chi sostiene l'esecutivo, quali sono i margini nei due rami del Parlamento e quali saranno le prossime tappe.Continua a leggere

Governo Conte 2 - il neo ministro Patuanelli (M5s) avvicinato da un contestatore : “Dovevamo votare - venduti” : Contestazione isolata nei confronti del neo ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, poco prima di un collegamento televisivo: “Venduti, dovevamo andare a votare” gli ha urlato un uomo a pochi metri di distanza riferendosi alla nascita del secondo Governo guidato da Giuseppe Conte, sostenuto da 5 stelle e Pd. Intorno all’esponente del M5s, in ogni caso, c’erano poliziotti e carabinieri e la Contestazione si è ...

Ministre Conte Bis - chi sono le 7 donne del Governo giallorosso : Sette donne, di cui una “tecnica”, tre nomi del Pd e tre del Movimento 5 Stelle. Questa la geometria delle Ministre del neonato governo Conte Bis, per un terzo composto da donne. Vediamo chi sono nel dettaglio, a partire da Luciana Lamorgese, la ministra tecnica scelta per archiviare l’esperienza di Matteo Salvini al Viminale.Luciana Lamorgese (Viminale - profilo tecnico)Paola De Micheli (Infrastrutture - Pd)Teresa Bellanova ...

Governo Conte 2 - diretta – Nasce l’esecutivo M5s-Pd : giurerà giovedì. Prima fiducia lunedì alla Camera. Di Maio : “Ambizione e coraggio” : Il Governo Conte 2 sta per Nascere. Il presidente incaricato ha sciolto la riserva e ha presentato la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giuramento avverrà giovedì alle 10 al Quirinale. I voti di fiducia sono in programma lunedì e martedì, rispettivamente alla Camera e al Senato. Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo l’annuncio della Lega di voler uscire dalla maggioranza e 15 dopo le dimissioni di ...

